Buttenwiesen

17:26 Uhr

Das bedeutet der Entscheid für Buttenwiesen

Plus Mehr als die Hälfte der Bürgerschaft der Zusamtal-Gemeinde ist für den Bürgerentscheid an die Wahlurnen gegangen. Nachdem alle Beteiligten das Ergebnis verdaut haben, kommt das – unterschiedlich ausfallende – Fazit.

Von Brigitte Bunk Und Benjamin Reif

Wahlleiterin Lisa Schlicker hat in Buttenwiesen am Wahlsonntag den Überblick. Sie ist überall da vor Ort, wo sie gebraucht wird. Es ist 17.15 Uhr in der Mehrzweckhalle Buttenwiesen. Die Umschläge der Briefwahlunterlagen werden seit einer Viertelstunde geöffnet und die Wahlzettel in die Urne gegeben. Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung, wie auch in den anderen Wahllokalen. An vier Tischen sitzen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

