Jeder kann Pakete für die Armen in Osteuropa packen

Buttenwiesen unterstützt die „Weihnachtstrucker“. Wer ebenfalls helfen will, muss allerdings eine genaue Packliste beachten.

Die Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen unterstützt die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter, indem sie Lebensmittelpakete sammelt.

Seit 1993 fahren die Weihnachtstrucker nach den Weihnachtsfeiertagen in die osteuropäischen Armenregionen und verteilen Lebensmittelpakete an Bedürftige. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie können diese Hilfstransporte auch heuer stattfinden. Die Zielregionen der Johanniter-Weihnachtstrucker sind derzeit Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und die Ukraine. Aber auch Wärmeküchen und Tafeln in Deutschland sind Empfänger der Hilfsgüter.

Damit es beim Zoll keine Schwierigkeiten gibt und vor Ort gleichwertige Pakete verteilt werden können, wird darum gebeten, unbedingt die Packliste einzuhalten.

Die Packliste muss genau eingehalten werden

Diese lautet: Ein Geschenk für Kinder (Malbuch/Block, Buntstifte), zwei Kilogramm Zucker, drei Kilogramm Mehl, ein Kilogramm Reis und ein Kilogramm Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zweimal Duschgel oder Seife, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Dieses Jahr wird darum gebeten, den Paketen medizinische Infektionsschutz-Masken beizufügen. Auf keinen Fall dürfen jedoch Kleidung oder verderbliche Lebensmittel in die Pakete, schrieben die Johanniter.

Um das Verladen und den Transport der Pakete problemlos durchführen zu können, bitten die Johanniter darum, entweder Bananenkisten oder Johanniter-Weinachstrucker-Kartons zu verwenden. Diese können bei Burga Demharter, Doris Kotter und Erwin Müller abgeholt werden.

In allen Ortsteilen Buttenwiesens gibt es Sammelstellen

In der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen wurden in allen Ortsteilen Sammelstellen eingerichtet, an denen die Lebensmittelpakete unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln abgegeben werden können: Buttenwiesen: Roswitha Kranz, Stehlesberg 2, und Doris Kotter, Wertinger Straße 80; Frauenstetten: Manfred Hartl, Mühlanger 1; Lauterbach: Burga Demharter, Lindenfeld 24, und Erwin Müller, Bahnhofstraße 10; Pfaffenhofen: Elvira Burkhard-Mayershofer, Feldweg; Unterthürheim: Ulrike Binswanger, Herrenberg 38; Wortelstetten: Anita Müller, Am Streitgraben 24.

Als Service für seine Kunden bietet der Dorfladen Lauterbach noch bis Mittwoch, 15. Dezember, an, die Weihnachtstrucker-Pakete für diese zu packen und an der Sammelstelle abzugeben. Die Organisatoren in der Pfarreiengemeinschaft weisen darauf hin, dass sich der Abgabeschluss verschoben hat. Die Pakete müssen bis spätestens Donnerstag, 16. Dezember, bis 14 Uhr abgegeben werden. (pm)