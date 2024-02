Buttenwiesen/Meitingen

vor 50 Min.

Buttenwiesens Ex-Bürgermeister Norbert Beutmüller ist gestorben

Plus Der Kommunalpolitiker und Sportfunktionär erliegt im Alter von 67 Jahren einem Krebsleiden. Der Rathauschef wurde manchmal missverstanden.

Von Günther Herdin

Es gibt einige Kommunalpolitiker, die erschrecken, wenn sich Journalisten melden. Der Gedanke, „Was will denn die Zeitung schon wieder“, war bei Norbert Beutmüller niemals relevant. Der ehemalige Bürgermeister von Buttenwiesen (2004 bis 2016) und Chef der Freien Wähler in Meitingen stellte sich auch den kritischen Fragen und versuchte nie, bei den Antworten herumzueiern. Sich nicht verbiegen zu lassen, das zeichnete Beutmüller in seinem Leben aus. Dieses ist nun am vergangenen Samstag im Alter von 67 Jahren zu Ende gegangen. Beutmüller, der seine Ehefrau, drei Kinder und vier Enkel hinterlässt, verstarb nach einem längeren Krebsleiden auf der Palliativstation der Uniklinik in Augsburg.

Einer, der mit Norbert Beutmüller seit vielen Jahren befreundet war und ihn wie aus dem Effeff kannte, ist der Buttenwiesener Gemeinderat Helmut Kehl. Kennengelernt haben sich die beiden über die Kommunalpolitik und über den Sport. Kehl war einst Trainer bei den Zweitligaturnern des TSV Buttenwiesen, Beutmüller oft Zuschauer bei den Wettkämpfen in der Riedblickhalle. Als Kehl 2008 erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde, entstand zwischen beiden schnell eine innige Freundschaft. Diese war in den Jahren danach geprägt von vielen gemeinsamen Erlebnissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen