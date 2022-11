Gegen den Klimawandel: Das fordern die Grünen vom Landkreis Dillingen

Bei einer Klausur erarbeiten die Mitglieder der Kreistagsfraktion mithilfe eines Experten einen Fahrplan für den Landkreis. Ansetzen könnte man etwa bei den Neubaugebieten.

Verschieben auf später ginge nicht mehr, sagen die Grünen. Und sagen: Der Landkreis Dillingen braucht einen Klimamanager oder eine Klimamanagerin. "Es müssen zwei Stellen geschaffen werden." Deutlich führte Hans-Jörg Barth der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Rahmen einer Klausur vor Augen, mit welcher Dringlichkeit im Kreis weitergearbeitet werden müsse, um dem Auftrag des Verfassungsgerichts zur Erreichung der Klimaneutralität gerecht zu werden. Dabei habe sich der Landkreis noch unter Landrat Leo Schrell ein ambitioniertes Ziel gesetzt und die Klimaneutralität, die Bayern für 2040 anstrebt, schon für das Jahr 2030 anberaumt. Barth, der seit Jahren als Experte für Klimaschutz am Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) den Landkreis Dillingen begleitet, informierte die Fraktionsmitglieder über den Stand der Dinge im Kreis.

Der Landkreis Dillingen muss den Rahmen für die Kommunen abstecken

Der Kreis müsse einen Rahmen für die Kommunen vorgeben, sie weiter anstoßen und motivieren. "Alle müssen Klimaschutz machen", signalisierte Barth. Dazu zeigte er den Fraktionsmitgliedern, wie das in der Praxis aussehen könnte. Für den Kreis Dillingen sei ein machbares Ziel erarbeitet, aber nur teilweise erreicht worden. Wichtig sei es, neben den Plänen ein entsprechendes Budget festzulegen: "Das ist der Schritt, der wehtut, und der oft nicht gegangen wird in den Kommunen", so Barths Erfahrung. Barth empfahl eine Energie-Verbrauchsanalyse von einzelnen Gebäuden in Kommunen und Unternehmen zur Datenerfassung und zum Vergleich, auf deren Grundlage Maßnahmen umgesetzt werden könnten.

Klimaschutz im Landkreis Dillingen: Ohne zusätzliche Arbeit wird es nicht gehen

Klimaschutz bedeute Mehrarbeit in den Verwaltungen, machte Barth klar. Dafür sei es unumgänglich, Stellen zu schaffen. Laut einer Bewertungsrichtlinie müsste der Landkreis zwei Stellen mit Klimaexperten und Klimaexpertinnen besetzen, darüber hinaus jede Kommune ab 15.000 Einwohner eine eigene Stelle schaffen. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass sich kleine Kommunen eine entsprechende Stelle teilen.

In der Diskussion erarbeiteten die Fraktionsmitglieder einen Forderungskatalog, den sie Landrat Markus Müller übergeben wollen. Unter anderem steht darin: Demnach soll das Ziel für Klimaneutralität verpflichtend benannt werden "Jede gesparte Kilowattstunde zählt" – dieser Appell von Hans-Jörg Barth muss in die Praxis umgesetzt werden, energieverbrauchende Anlagen einer Effizienzprüfung unterzogen und deren Verbrauch optimiert werden. Das gilt auch für Gebäude, deren Energieeffizienz dokumentiert werden soll. Ein Klimabeirat müsse außerdem installiert werden. Neubaugebiete sollten künftig nur noch mit erneuerbaren Energien versorgt und ausgewiesen werden. Ein existenzielles Problem für eine gelingende Energiewende sei der derzeitige Handwerkermangel, betonte Hans-Jörg Bart ebenso wie die Fraktionsmitglieder. Das Handwerk müsse wieder einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. (AZ)