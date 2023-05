FC Gundelfingen: Zurück aufs gewohnte Terrain

Fußball-Bayernliga Süd: Am Mittwoch verpassten sich die Kicker des FC Gundelfingen eine neue Abteilungsleitung, beim VfB Hallbergmoos ist wieder ihre Kernkompetenz gefragt.

Am Mittwochabend hatten die Bayernliga-Kicker des FC Gundelfingen noch ein „Pflichtprogramm“ zu absolvieren, sie besuchten die Jahreshauptversammlung der Fußball-Abteilung. Was nach einer regelmäßigen Veranstaltung klingt, ist in jüngerer Vergangenheit eine echte Rarität. „Vor zehn Jahren fand die letzte reguläre Versammlung statt“, erklärte der Vorsitzende Viktor Merenda. Es dürfte daher kaum einen Spieler im aktuellen Kader geben, der damals schon dabei war – und dem nun erstmals offiziell gewählten Abteilungsleiter Christian Renner seine Stimme gab.

Kunstrasenprojekt in Gundelfingen

Dass es seit der Wahl von Markus Riesenegger, der das Amt 2014 wieder abgab, keine Abteilungsversammlung mehr gegeben hatte, dafür gab es mehrere Gründe. Zuletzt spielte auch die Corona-Pandemie eine Rolle, zuvor lag es mit daran, dass es auch so ganz gut lief. „Das sportliche Niveau konnte mindestens gehalten werden“, betonte Merenda, auch sonst hat sich bei den FCG-Fußballern viel getan – und die nächste große Aufgabe steht schon an. Die Umsetzung des Kunstrasenprojekts, bei dem auch der anwesende künftige Bürgermeister Dieter Nägele die bestmögliche Unterstützung der Stadt bei der Beseitigung der noch zahlreich vorhandenen Hürden zusagte.

Dass nun eine neue Abteilungsspitze gewählt wurde, hat laut Renner auch mit den handelnden Personen zu tun. Im Block wurden Renner, Stellvertreter Michael Unger, Jugendleiter Udo Dankesreiter, Peter Stegner (Nachwuchsleistungszentrum), Bernd Scheu (Spielbetrieb), Stephan Zeller (Sponsoring, Events) und Dominik Trenker (Organisation Hallenturniere) gewählt. Insgesamt umfasst die neue Führungscrew 25 Personen und Merenda sieht die größte FCG-Abteilung in dieser Hinsicht bestens aufgestellt.

Letztes Gundelfinger Auswärtsspiel

Auf ihrem gewohnten Terrain bewegen sich die FCG-Kicker am Freitagabend (19.30 Uhr), wenn sie das letzte Auswärtsspiel der Saison beim VfB Hallbergmoos bestreiten. „Dass wir die Saison nicht einfach ausklingen lassen, hat die Mannschaft ja schon gegen den FC Ingolstadt II gezeigt“, verweist Trainer Stefan Anderl auf den engagierten Auftritt seiner Schützlinge – und hofft, dass nach dem 1:3 gegen Ingolstadt diesmal auch das Ergebnis zur gezeigten Leistung passt.

FC Gundelfingen: Dewein, Ratter; Böck, Anzenhofer, Schröder, J. Fink, Danzer, Leicht, Schneider, Braun, Sailer, Müller, Hafner, Noller, Tarakan, Bevanda, Ost, Neziri, Spizert

Der Gundelfinger Gegner

Seit 20 Bayernliga-Spielen wartet der VfB Hallbergmoos auf einen Sieg. Dass die Oberbayern trotzdem noch die Chance haben, sich in die Abstiegsrelegation zu „retten“, ist angesichts der Ausbeute von 15 Punkten aus 32 Spielen schon ungewöhnlich. Dabei hatte das Schlusslicht in der Winterpause viel probiert, hat sich von Spielertrainer Matthias Strohmaier getrennt, den ehemaligen Bundesliga-Spieler Matthias Ostrzolek (FC Augsburg, Hamburger SV) als Abwehrstabilisator gewinnen können – nur der Erfolg bleibt aus. Gegen den FCG ist die Bilanz ausgeglichen: Einem 1:0-Sieg in Gundelfingen vergangene Saison folgten ein 0:0 im Rückspiel und in dieser Runde eine 1:3-Niederlage an der Donau.