Sind Vereine noch zeitgemäß?

Die Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen löst sich aus der festen Struktur. Es ist Zeit, zum Aus- und Aufbruch auch für andere Vereine.

So war's schon immer. Alles muss so bleiben, wie es ist. – Nein! Alles darf sich ändern. Manches muss sich ändern. Zumindest, wenn wir freudvoll, leicht, mit Fokus und voller Energie weitergehen wollen. Bei der Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen hat Josef Hofer, mit Corinna Kratzer an seiner Seite, vor einigen Jahren neuen Schwung in den traditionellen Verein gebracht. Dabei neben vielen im Außen sichtbaren Aktionen mindestens so viel Arbeit im Hintergrund geleistet, um bürokratische Vorgaben zu erfüllen.

Junge Unternehmer in Buttenwiesen wollen aus Strukturen ausbrechen

Die nachfolgenden jungen Unternehmer sehen es anders, wollen aus diesen Strukturen ausbrechen und neue Arten der Verbindung schaffen.

Die Zeit dafür ist reif – womöglich auch für viele andere Vereine. Ausbrechen aus starren Strukturen, um lebendig zu bleiben im gemeinsamen Kreieren.

Mögen die Buttenwiesener mit dieser Entscheidung als Inspiration dienen – und mit ihrem Handeln zu einem Vorbild werden!

