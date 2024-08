Ukrainischer Arzt aus Wertingen will arbeiten: Einstieg muss erleichtert werden

Es ist wieder einmal der Dreiklang aus zu viel Bürokratie, zu wenig Personal und mangelnder Digitalisierung, der so vieles erschwert. Obwohl sich der Engpass an Ärztinnen und Ärzten – vor allem in ländlichen Regionen – in Bayern in den nächsten Jahren noch verschärfen könnte, dauert es derzeit, bis Fachkräfte aus dem Ausland ihre zunächst auf zwei Jahre begrenzte Berufserlaubnis erhalten. So geht es auch dem Ukrainer Volodymyr Briukman, der derzeit in Wertingen lebt und erzählt, wie er darauf hinarbeitet, in Deutschland endlich als Arzt praktizieren zu dürfen.

