Wertinger Stadtentwicklung mit Weitblick

Wertingen hat sich für die Zukunft gut aufgestellt. Das Problem des Investitionsstaus wird sich so bald aber nicht lösen lassen.

Dass Wertingen sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Champion des Landkreises gemausert hat, war keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis von wirtschaftlicher Schaffenskraft der Wertinger und der guten Weichenstellung ihres Stadtrats. Komplettiert von einer Verwaltung, die für geordnete Abläufe und Rahmenbedingungen sorgt.

Das Fundament an Finanzkraft und Gestaltungswillen ist gut, doch es stehen Entscheidungen an, die richtig ins Geld gehen werden - speziell bei der Infrastruktur und dem Verkehr. Auch um schmerzhafte Entscheidungen wird Wertingen dann nicht herumkommen, denn das Zauberwort heißt hier "Priorisierung". Für teure Maßnahmen wird manches andere Projekt weiterhin geschoben werden müssen. Es ist zudem kein Geheimnis, dass die Bauverwaltung chronisch am Limit arbeitet. Vielleicht könnten hier zusätzliche Ressourcen in Form von mehr Personal bereitgestellt werden. Mit dem Wertinger Erfolg wachsen schließlich auch die Aufgaben.