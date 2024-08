Jeder hat so seine Problemzone, auch der FC Gundelfingen

Hinterher sprachen Chefcoach Thomas Rudolph und Spielertrainer Simon Schröttle von einer „Problemzone“, die sie beim FC Gundelfingen gerade beschäftigt. Gemeint war der Angriff, der sich beim 2:2 gegen den FSV Pfaffenhofen sichtlich schwer tat. Deniz Erten und Monther Alahmed konnten sich bei ihrem Landesliga-Einsatz jedenfalls nicht aufdrängen, das eingewechselte U23-Talent Neo Fähnle braucht noch Zeit. „Er wird erst mal weiter im Landesliga-Kader mittrainieren“, macht der Sportliche Leiter Stefan Kerle dem von der TSG Giengen eigentlich zum Kreisliga-Kader gekommenen Fähnle Mut.

Die drängendste Frage bleibt jedoch, ob beim FCG baldige Besserung in Sicht ist. Klar ist, dass sich das Thema Laurin Völlmerk endgültig erledigt hat. Das Stürmertalent hat sich vergangene Woche seinem Heimatklub SV Adelsried angeschlossen, der mit dem TSV Welden II in der A-Klasse eine Spielgemeinschaft bildet. Dafür fiebern drei Gundelfinger Offensivkräfte ihrem Comeback entgegen. Janik Noller hatte gegen Pfaffenhofen noch vergeblich auf einen Platz im Kader gehofft, Renato Domislic steigt in dieser Woche voller Tatendurst ins Mannschaftstraining ein. Und auch Sandro Caravetta versprüht Optimismus, obwohl der Arm noch bandagiert ist. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, wie der von Verletzungen gebeutelte 24-Jährige verrät, „in zwei Wochen darf ich wieder voll loslegen. Dieses Mal hatte ich endlich mal etwas Glück, es ist keine Operation am Schultereckgelenk notwendig.“

Am Freitag Derby in Wertingen

Das Landesliga-Derby am Freitag (19 Uhr) beim TSV Wertingen kommt für Caravetta allerdings noch zu früh. Nicht zu früh kommt definitiv dieses Duell der beiden aktuellen Landkreis-Topteams. Zuletzt gegenüber standen sie sich in einem Punktspiel nämlich vor über 50 Jahren. Genauer gesagt in der Saison 1970/71 – auf Bezirksliga-Ebene, die damals wie heute wieder direkt unter der Landesliga angesiedelt war. 3:0 gewann der FCG das Hinspiel (4. Oktober 1970) auf dem Wertinger Judenberg. Der TSV revanchierte sich dafür beim Rückspiel (2. Mai 1971) im Schwabenstadion mit einem 4:2-Auswärtserfolg. Seither gingen sich beide Kontrahenten im regulären Punktspielbetrieb konsequent aus dem Weg. Gundelfingen war die meiste Zeit in der Landesliga und Bayernliga unterwegs. Und in den dunklen Bezirksoberliga-Jahren des FCG lief Wertingen noch weiter unten auf. Aufeinandertreffer gab es nur noch bei Testspielen oder in der Halle.

Die Zusamstädter bewiesen aktuell Moral und tankten am vergangenen Sonntag mit dem 2:1-Erfolg bei Schlusslicht TV Erkheim Selbstvertrauen. Sie hoffen jetzt auch gegen die Grün-Weißen von der Donau auf den einen oder anderen Punkt.

Icon Vergrößern Enes Arslan (von links), Sahin Tasdelen und Oguz Baki feiern beim 3:0-Sieg in Gundelfingen das Führungstor für Türk Gücü Lauingen. Foto: Walter Brugger Icon Schließen Schließen Enes Arslan (von links), Sahin Tasdelen und Oguz Baki feiern beim 3:0-Sieg in Gundelfingen das Führungstor für Türk Gücü Lauingen. Foto: Walter Brugger

Im ersten Durchgang war die Kreisliga-West-Partie des FC Lauingen gegen Gast TSV Offingen ausgeglichen: „Ab der 60. Minute hatten wir ein Plus bei den Spielanteilen und auch die eine oder andere Möglichkeit mehr“, blickt FCL-Sportleiter Joachim Hauf auf das 0:0 vom Sonntag zurück“, räumt aber ein: „Dennoch hatte die TSV aufgrund des Elfmeters die größte Siegchance. Aber unser Keeper Arbnor Nimanaj konnte den Strafstoß entschärfen. Daher war die Punkteteilung auch leistungsgerecht.“

Mit FCL-Urgestein Norbert Görlitzer feierte ein langjähriger Übungsleiter und Funktionär der Mohrenstädter und des Bayerischen Fußball-Verbands kürzlich seine 70. Geburtstag. Anfang der 80er-Jahre war er als Coach mit den A-Junioren des FC Lauingen in die Bayernliga aufgestiegen. So konnte er Pflichtspiele gegen den Nachwuchs der bayerischen Bundesligisten austragen. 1986 feierte „Görre“ als Trainer der ersten Mannschaft des FC Lauingen sowie Prinz der Laudonia den Landesliga-Wiederaufstieg bzw. Fasching. Anfang der 90er gewann er als Bezirksübungsleiter mit dem schwäbischen Jahrgang die bayerische Meisterschaft. Während dieser Trainertätigkeiten kickten damals bei ihm auch die damals jungen Spieler Thomas Tuchel, Sven Müller und Michael Mutzel. Seine Gäste bei der Geburtstagsfeier im Kolpinghaus Lauingen bat Norbert Görlitzer, keine Geschenke zu machen, sondern um eine Geldspende für den vom jüngsten Hochwasser arg gebeutelten FC Lauingen. So konnten dem FCL-Vorsitzenden Roland Sommer 1315 Euro übergeben werden.

Nur Dillingen und TG Lauingen siegen

Lediglich zwei Siege gab es für Landkreis-Kreisligisten am vergangenen Wochenende – und beide auswärts. Die SSV Dillingen gewann beim Schlusslicht in Burgau 3:2. Und Türk Gücü Lauingen setzte sich im Derby bei der stark ersatzgeschwächten U23 des FC Gundelfingen verdient mit 3:0 durch. Bei den Grün-Weißen feierte sogar Trainer Peter Stegner in der Schlussphase ein Comeback als Spieler. Bedauernswert war, dass gleich zwei Spieler verletzt raus mussten. Beim FCG erwischte es Simon Krist in der ersten Halbzeit am Sprunggelenk, bei Türk Gücü fand sich Hamzacan Tufan Mitte der zweiten Halbzeit schreiend auf dem Boden wieder. Bei einem Tackling war der Verteidiger im Rasen hängen geblieben und hatte sich dabei das Knie verdreht. Mit dem herbeigerufenen Notarzt ging es für den 20-Jährigen wenig später ab ins Krankenhaus.

Es war ein wieder hart erkämpfter Punkt, den sich der SV Holzheim beim bissigen Liga-Neuling SV Scheppach sicherte (2:2). Positiv sah man dabei im SVH-Lager, dass die Formkurve im Vergleich zur Vorwoche bei der Heimniederlage gegen Offingen wieder anstieg. So sollte es auch bleiben, denn am Wochenende erwarten die Aschbergler den bisher starken Aufsteiger SV Neuburg/Kammel am Sudetenweg.