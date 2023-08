Villenbachs "Kräuterhexen" sind ein eingespieltes Team

Das Kräuterbüschelbinden zu Mariä Himmelfahrt ist eine von vielen Aktionen des Villenbacher Obst- und Gartenbauvereins. Wie der Verein um neue Mitglieder wirbt.

„Kräuterhexen sind wir heute“, sagt Angelika Fritz lachend. Die 64-jährige ist Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins in Villenbach. Bei heißem Wetter versammeln sich an diesem Tag mehrere Frauen im Schatten des Pfarrhauses, um Kräuterbuschen zu binden. Sie sind für Maria Himmelfahrt. Ab diesem Tag ernten die Frauen seit alten Zeiten Kräuter, um sie zu Büscheln zu binden und zu trocknen.

„Zwei bis drei Stunden lang hat es gedauert, vorher die Kräuter zu sammeln“, erzählt Schatzmeisterin Annemarie König. Viele verschiedene Kräuter werden dieses Jahr mitgebracht: Echtes Johanniskraut, Rainfarn, Schafgarbe, Kamille, Thymian, Minze, Goldrute, Blutweiderich und verschiedene Getreidesorten. Manche sammelten die Frauen in der Natur, andere haben sie selbst in ihren Gärten angebaut.

Jede Menge Kräuter sammelten die Frauen des Obst- und Gartenbauvereins Villenbach für ihre Kräuterbüschel. Foto: Taisia Matwejew

Um die Natur nicht zusätzlich zu belasten, wird nur so wenig wie nötig genommen, erzählen sie. Kaum angekommen, arbeiten die Frauen rasch. „Hier sind wir unsere eigenen Chefs“, sagt Annemarie König. Nach gut einer halben Stunde sind 50 Kräuterbuschen fertig gebunden. „Die Teamarbeit ist ausschlaggebend“, sagen die Frauen des Obst- und Gartenbauvereins. Die Kirchenglocke läutet pünktlich den Feierabend ein. Nach dem „Beseln“ und Aufräumen gönnen sich alle noch Sekt und Kanapees. Ihre gebundenen Kräuterbuschen sind längst geweiht und hängen in den Häusern, um vor Unheil zu schützen und Glück zu bringen. Das Geld, das durch die Kräuterbuschen hereingekommen ist, geht in die Sammelbox für ein „Ratschbänkle“, das mitten in Villenbach aufgestellt werden soll.

Mittlerweile nutzen die Villenbacher Gartler eine Whatsapp-Gruppe

Noch gibt es genügend Frauen, die Aktionen wie das Kräuterbüschelbinden unterstützen. Allerdings zählen viele der Vereinsmitglieder bereits mehr als 60 Jahre. Nachwuchs zu finden, sei schwierig. Mit Hilfe des Villenbacher Gemeindeblatts, dem „Gmoinsboten“, und mit Flyern machen sie auf ihre Aktionen aufmerksam, freuen sich über alle, die mitmachen wollen. Um auch Jüngere zu erreichen, nutzen sie zudem eine Whatsapp-Gruppe. So konnten sie ihre Reichweite vergrößern. Die 30-jährige Stephanie Klaus und ihr vier Jahre älterer Ehemann Andreas Klaus sind seit vier Jahren die jüngsten Mitglieder. Ihren kleinen Fabian haben sie einfach mitgebracht zum familiären Kräuterbüschelbinden.

Die Frauen des Villenbacher Obst- und Gartenbauvereins sind ein eingespieltes Team beim Kräuterbüschelbinden. Foto: Taisia Matwejew

Noch gelingt es dem Verein, die Zahl ihrer Mitglieder konstant zu halten, auch wenn einige Seniorinnen und Senioren in letzter Zeit altersbedingt kürzer getreten sind. Aktuell gehören dem Villenbacher Obst- und Gartenbauverein rund 160 Menschen an. Jährlich treffen sie sich zur Mitgliederversammlung. Dabei können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um das Thema „Natur und Garten“ weiterbilden. In diesem Jahr fokussierten sie sich dabei auf einen naturnahen Umgang mit Schädlingen. Darüber hinaus gibt es immer wieder Workshops mit Expertinnen und Experten. Vorsitzende Barbara Henneke erzählt von vielen interessanten Angeboten.

Von der Kräuterwanderung bis zum Kartoffelfest in Villenbach

So entstanden Heuhasen. Gemeinsam machte man sich auf zur Kräuterwanderung, feierte ein Kartoffelfest und arbeitete mit Beton, wobei kleine Skulpturen für den Garten entstanden. Auch dieses Jahr geht es weiter mit Aktionen. Gemeinsam mit dem benachbarten Obst- und Gartenbauverein Zusamaltheim ist ein Krautstampfen angesagt. Zudem gibt es eine Führung auf einem Biohof in Emersacker. Der ökologische Landwirt Martin Hesch wird den nachhaltigen Umgang mit der Natur mit dem Konzept Permakultur.

Christine Steimer freut sich, wenn noch mehr Menschen sich an den Aktionen des Obst- und Gartenbauvereins Villenbach interessieren. Foto: Taisia Matwejew

So vielseitig die Angebote des Villenbacher Gartenbauvereins sind, so offen ist er für Mitglieder. Alle, die sich für Natur und Garten interessieren, sagt Christine Steimer, könnten bei ihnen mitmachen.