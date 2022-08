Pfaffenhofen/Höchstädt

07:30 Uhr

So setzt sich der Kräuterbüschel für Mariä Himmelfahrt zusammen

Plus Maria Burlefinger aus Pfaffenhofen und Höchstädts Pfarrer Daniel Ertl über die richtigen Kräuter, warum sie geweiht werden und was es mit dem christlichen Fest auf sich hat.

Von Birgit Alexandra Hassan

Mitte August ist die Hochzeit der Pflanzen. Blumen, Getreide und Kräuter haben intensiv die Sonne der vergangenen Tage, Wochen und Monate in sich gespeichert. Alljährlich macht sich Kräuterpädagogin Maria Burlefinger auf den Weg in die Felder und Wiesen und bindet ihren ganz persönlichen Strauß für die Weihe an Mariä Himmelfahrt. Das christliche Fest, das in Bayern zu den staatlichen Feiertagen gehört, erinnert an die Aufnahme Marias in den Himmel. Was dieses mit der Kräuterweihe zu tun hat? Die Pfaffenhofener Kräuterfrau Burlefinger und der Höchstädter Pfarrer Daniel Ertl sehen einiges ähnlich. In anderem unterscheiden sich ihre Vorstellungen und Rituale.

