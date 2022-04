Laugna

vor 36 Min.

Laugnaer Dorferneuerung auf der Zielgeraden

Plus Bauvorhaben und die Ortsdurchfahrtsgrenze beschäftigen die Räte.

Von Brigitte Bunk

Zwei Bauanträge standen bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Laugna auf der Tagesordnung. Die Dachsanierung eines Hauses in der Wochenendsiedlung in Bocksberg-Hinterbuch wurde abgelehnt. Telefonisch erklärte Bürgermeister Johann Gebele: „Dort sind nur Flachdächer und Pultdächer zugelassen, doch der Antrag lautete auf ein Satteldach.“ Außerdem soll in der Talstraße in Laugna ein bisheriger Kuhstall mit Stadel samt Obergeschoss zu einem Wohnhaus umgebaut werden. Hier stimmte das Gremium zu. Statik und Brandschutz prüft die Gemeinde nicht, das ist die Aufgabe des Landratsamts. Im Gremium landete das Projekt, weil kein Bebauungsplan in diesem Bereich vorliegt und weil eine Nutzungsänderung geplant ist.

