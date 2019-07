vor 40 Min.

Höhen und Tiefen der Buttenwiesener beim Gauliga-Wettkampf

Die E-Schülerinnen des TSV Buttenwiesen haben vor allem am Balken große Probleme. Dafür haben sie Fortschritte beim Sprung gemacht.

Am vergangenen Wochenende fiel der Startschuss für den zweiten Durchgang der Gauliga-Wettkämpfe des Turngaues Oberdonau in der Altersklasse Schülerinnen E in Wittislingen. Bei den jüngsten Turnerinnen gab es die höchste Beteiligung, denn hier gingen 18 Mannschaften mit insgesamt 100 Turnerinnen an den Start. Wobei der TSV Buttenwiesen als einziger Verein drei Mannschaften stellte, die ihre Platzierungen vom ersten Durchgang mit Höhen und Tiefen verteidigt haben.

Schon um 8.30 Uhr musste Buttenwiesen I im direkten Vergleich zu ihren starken Konkurrentinnen aus Bäumenheim antreten und gewann mit insgesamt 463,05 Punkten. Mit einem Vorsprung von 7,25 Punkten bestiegen sie das Siegertreppchen. So hatten sie sich eine solide Basis für den dritten Durchgang geschaffen. Ehrgeiz und Trainingsfleiß der Teamkolleginnen führten zu einem Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft und somit zu einer konstanten Teamleistung.

Dieser Handstützüberschlag konnte sich sehen lassen

In Olympischer Reihenfolge – Sprung, Stufenbarren, Balken, Boden – ging es an die Geräte. Beim Sprung bewiesen die Mädchen große Fortschritte, denn bereits Theresa Speer, Josie Scheider und Joelina Ferber zeigten einen Handstützüberschlag am Sprungtisch, der sich sehen lassen konnte. Weiter ging es dann zum Reck/Stufenbarren. Hier zeigte Josie erstmals und als einzige ihrer Mannschaft eine P6, die sie ohne Übungsunterbrechung turnte. Dafür wurde sie mit einer super Wertung von 15,15 Punkten belohnt. Als Nächstes stand der Zitterbalken auf dem Programm. Dort behielt als einzige Marie Duvenkropp die Nerven und beendete ihre Übung sauber und ohne Sturz. Ihre Teamkolleginnen mussten leider einmal das Gerät verlassen. Nun mussten die Turnküken am Boden volle Konzentration zeigen, um die verlorenen Punkte wieder gut zu machen. Mit Musik und vollem Einsatz zeigten die fünf Buttenwiesener Eigengewächse, dass Boden ihr Paradegerät ist. Josie erturnte sich hier die Bestwertung des Tages mit 15,70 Punkten, gefolgt von ihrer Teamkollegin Karolina Kratzer mit 15,65 Punkten.

Ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen

Pünktlich um 10.45 Uhr startete der zweite Durchgang der E-Schülerinnen; hier mussten die Mannschaften Buttenwiesen II und III ihr erlerntes Können unter Beweis stellen. In Olympischer Reihenfolge und im direkten Vergleich lieferten sie sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch am Schluss hatte wiederum Buttenwiesen II mit insgesamt 427,15 Punkten knapp die Nase vorn und konnte den neunten Platz gegenüber Buttenwiesen III halten. Für Buttenwiesen II gingen an den Start: Sophia Kukula, Lilli Hörbrand, Chiara Knötzinger, Sophie Hoffmann und Paula Rode. Für den Buttenwiesen III turnten: Maja Isolde Sauter, Juliette Krämer, Luisa Mordstein, Sophia Senger und Paula Wetzenbacher (Franziska Lerch konnte in diesem zweiten Wettkampf leider nicht teilnehmen).

Mit dem Sprungtisch haben die Turnerinnen noch Schwierigkeiten

Am Sprung turnten beide Mannschaften entweder eine Hocke am Pferd oder eine Grätsche am Bock. Mit dem gewaltig aussehenden Sprungtisch haben alle Turnerinnen noch ihre Schwierigkeiten. Hier steuerten Sophia Kukula 13,60 Punkte, Paula Rode 13 Punkte und Luisa Mordstein 12,70 Punkte ihrem Mannschaftsergebnis bei. Weiter ging es zum Reck. Hier wurde durchweg eine P5 mit kleineren Fehlern in der Ausführung geturnt. Die besten Wertungen erzielten Sophia Senger mit 13,95 Punkten und Chiara Knötzinger mit 13,75 Punkten.

Der Balken kristallisierte sich als Desaster

Wiederum kristallisierte sich der Balken als „Desaster“. Die TSV-Mädchen kamen mit der glatten Oberfläche des Balkens nicht zurecht, dadurch mussten fast alle einen Abstieg in Kauf nehmen. Paula Wetzenbacher zeigte trotz allem eine saubere Übung und konnte 13,45 Punkte für ihre Mannschaft verbuchen. Lilli Hörbrand kam da etwas schlechter weg, denn sie musste an ihrem Lieblingsgerät einen Sturz verkraften; so gab es nur eine Wertung von 12,55 Punkten. Am letzten Gerät, dem Boden, zeigten alle eine saubere Übung und steueren dem Mannschaftsergebnis tolle Wertungen bei. Maja Isolde Sauter und Sophia Kukula spielen hier ihre ganze Stärke aus: Beide erzielten 15,10 Punkte. Juliette Krämer zeigte ebenfalls ihre Wettkampfstärke und erturnte für ihre Mannschaft 14,80 Punkte, genauso wie Sophie Hoffmann, die 14,65 Punkte erturnte. – Einzelwertungen: Josie Scheider (2), Theresa Speer (7), Joelina Ferber (8), Marie Duvenkropp (9), Karolina Kratzer (11), Sophia Kukula (20), Juliette Krämer (32), Paula Rode (33), Sophia Senger (35), Lilli Hörbrand (42), Maja Isolde Sauter (44), Paula Wetzenbacher (45), Chiara Knötzinger (49), Sophie Hoffmann (58) und Luisa Mordstein (61).

Die Trainer Renate Lindenmeir, Angelika und Daniel Neubauer und ihre Helferinnen können trotz Höhen und Tiefen auf die gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge stolz sein, denn drei Mannschaften stehen nach dem zweiten Durchgang unter den „Top Ten“. (pm)

