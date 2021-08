Am Ende steht ein fünfter Platz

Damen des VfL Zusamaltheim beenden durchwachsene Saison

Auch die Tennisdamen des VfL Zusamaltheim erwachten aus dem Corona-Schlaf und nach einem Jahr erzwungener Pause waren die Motivation und Vorfreude groß, dass die Saison 2021 wieder wie gewohnt mit vier Einzel- und zwei Doppelpartien pro Spieltag starten konnte.

Aufgrund des mangelnden Trainings im letzten Jahr und der langen Winterpause verlief der Start in die neue Saison nicht ganz wie gewünscht. Beim ersten Spiel in Augsburg gegen DJK Augsburg-Lechhausen II musste sich das Team mit 2:4 geschlagen geben. Das ließen die VfL-Damen allerdings nicht auf sich sitzen, sondern waren für das kommende Spiel nur umso motivierter. Gegen den SV Bonstetten legten sie bereits mit drei gewonnenen Einzeln den Grundstein für den ersten Sieg der Saison. Durch das Aufstellen zwei starker Doppel konnte am Ende ein 5:1-Erfolg erreicht werden. Am darauffolgenden Wochenende stand dann ein Derby auf dem Programm: Gegner waren die Nachbarinnen vom SV Roggden. Beide Mannschaften kämpften tapfer und konnten sich jeweils zwei Einzel- und einen Doppelsieg sichern. Das 3:3 war daher ein gerechtes Endergebnis.

Nach einem Wochenende schöpferischer Pause waren die VfL-Damen beim FC Emersacker zu Gast. Auch hier sorgten die Zusamaltheimerinnen mit drei gewonnen Einzeln schnell für klare Verhältnisse. In die Doppel ging es also mit einem ordentlichen Vorsprung, doch darauf ruhte man sich nicht aus. Der VfL stellte zwei starke Doppel auf und gewann auch diese Partien jeweils deutlich. Am vorletzten Spieltag hatte Zusamaltheim mit der SG Mauerbach den Tabellenführer zu Gast. Auch der VfL konnte die Siegesserie der überlegenen Gäste nicht unterbrechen, weshalb alle Einzel und Doppel trotz Tiebreaks an die ungeschlagenen Gäste abgegeben werden mussten. Das letzte Saisonspiel musste aufgrund des wechselhaften Wetters um eine Woche verschoben werden. Nichtsdestotrotz waren die VfL-Damen zum Saisonabschluss hoch motiviert und empfingen die SpVgg Deuringen. Trotz harter Kämpfe von allen Spielerinnen konnte der VfL nur ein Einzel für sich entscheiden. Somit konnte maximal noch ein Unentschieden erreicht werden. Die Damen stellten zwei starke Doppel auf, konnten aber hier nur eines für sich entscheiden. Der VfL verlor somit sein letztes Heimspiel mit 2:4 und schließt die Saison 2021 auf dem fünften Tabellenplatz ab.

Insgesamt blicken die Damen auf eine sehr gemischte Saison zurück und freuen sich auf die neuen Herausforderungen 2022. (pm)