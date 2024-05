Kantersieg für Burgau und Kicklingen

Fußball-Kreisklassen: Der BC Schretzheim lässt den Kontakt zur Nord-II-Spitze etwas abreißen. In der KK-West II tobt der Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang.

Mit einem 8:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Wortelstetten hält der SV Kicklingen-F. in der Fußball-Kreisklasse Nord II Kontakt zum führenden SV Ehingen-Ortlfingen – zwei Punkte zurück. An Boden verloren hat Dritter Schretzheim (1:1 gegen Oberndorf). Unterthürheim hat nach dem 1:1 in Donaumünster den Ligaerhalt fast schon in der Sporttasche. In der KK-West 2 tobt hinter dem designierten Meister Burgau (10:1 in Baiershofen) der Kampf um Rang zwei: Villenbach (3:1 gegen Wittislingen) liegt dabei nur einen Punkt vor dem Trio mit der SpVgg Bachtal, Neumünster-U. und TGB Günzburg. Für Schlusslicht SV Ziertheim-D. ist das Heim-3:3 gegen die SG Reisensburg zu wenig, um seine Position im Abstiegskampf entscheidend zu verbessern. (dz)

Kreisklasse Nord 2

Kicklingen – Wortelstetten 8:0

Die Bihler/Manier-Elf kam gut ins Spiel und ging durch Markus Hitzler und wenig später durch Jonas Manier bereits früh mit 2:0 in Führung. Danach setzte David Löffler einen Schuss aus 20 Meter eiskalt ins lange Eck – 3:0. Wieder Löffler wurde von Simon Dirr tief geschickt und vollstreckte zur 4:0-Halbzeitführung. Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste aus Wortelstetten wenig zu bestellen. Markus Hitzler wurde bilderbuchmäßig von Jonas Manier bedient und vollstreckte volley zum 5:0 für Kicklingen. Jonas Manier erhöhte nach schöner Vorarbeit von Paul Löffler. Der gut aufgelegte David Löffler setzte erneut Markus Hitzler in Szene, der eiskalt vollstreckte (7:0). Den 8:0-Schlusspunkt setzte Sebastian Jung nach einem Eckball. (TIRE)

Donaualtheim – Ehingen-O. 1:2

Die erste Halbzeit gegen den Tabellenführer gestaltete sich ereignisarm. Auf beiden Seiten kam es zu keinen zwingenden Möglichkeiten. So stand es in der durch Gewitter verlängerten Pause noch 0:0. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte S. Leser eine flache Hereingabe zur 0:1-Führung der Ehinger Gäste. Donaualtheim hatte zwar eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, jedoch erhöhte Ehingen nach einem in den Strafraum verlängerten Einwurf auf 0:2. In der Folge kam es gleich zu drei Gelb-Roten Karten für die Gäste. Der späte Anschlusstreffer von A. Martens nach Flanke von J. Kreuzinger reichte dem SVD nicht mehr zum Punktgewinn. (YGAL)

Schretzheim – Oberndorf 1:1

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Oberndorf in der 16. Minute durch Stürmer Neubaur in Führung. Anschließend übernahmen die Hausherren das Kommando und hatten mehrere gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Hoti scheiterte am VfB-Torwart. Nach einer längeren Halbzeitpause aufgrund eines Gewitters wurde die Partie wieder angepfiffen. Auch im zweiten Abschnitt war der BCS das bessere Team und erspielte sich Chance um Chance. Zweimal scheiterten die Kleeblättler an der Latte oder am Schlussmann. In der 58. Minute setzte sich Behringer durch und brachte den Ball scharf in die Mitte, dort stand Martin Schromm goldrichtig und drückte das Leder zum 1:1-Endstand über die Linie. (MÜDA)

Kreisklasse Nord 1

Flotzheim – Bissingen 1:1

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung holte der TSV Bissingen beim Favoriten verdient einen Punkt. Beide Teams waren auf Sicherheit bedacht. Nach einer Flanke von Dominik Konle ging ein Flugkopfball von Bissingens Daniel Braun knapp übers Tor (24.). Kurz vor der Halbzeit verfehlte ein Schuss von Gästespieler Luca Müske das Ziel. Flotzheim wurde zwischenzeitlich durch Daniel Roßkopf gefährlich (29.). Nach der Pause gelang der Heimelf nach einem schönen Angriff durch Michael Sebald das 1:0 (65.). Bissingen zeigte sich jedoch nicht geschockt. Einen Schuss von Daniel Braun entschärfte der Heimtorwart (71.). Nach einem Eckball von Patrick Reiter köpfte Josef Ebermayer zum umjubelten Ausgleich für die Kesseltaler ein (75.). (WM)

Kreisklasse West 2

Bächingen/FCM – Aislingen 1:3

Wieder einmal setzte es für die SGBM gegen „Angstgegner“ Aislingen eine unter dem Strich verdiente, aber durchaus vermeidbare Niederlage. Die erste Halbzeit war geprägt von zwei wackligen Abwehrreihen. Doch ein Tor gelang nur den Gastgebern, als Jamain Cermak nach einem Lattentreffer von Thomas Bilz das Leder zum Führungstreffer einschoss (18.). In der Folge kamen die etwas entschlosseneren Gäste immer besser ins Spiel und dominierten nach der Pause. Ein Freistoßtreffer von Florian Uhl (60.) führte zum Ausgleich. Im Gegenzug verfehlte Yannik Riß freistehend knapp die erneute Heimführung. Als die SG den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten, traf Gästetorjäger Niklas Hahn zur Aislinger Führung (72). Als Maximilian Mayr mit Gelb-Rot vom Platz musste (76.), wurde es noch schwerer für die Heimmannschaft. Ein fragwürdiger Foulelfmeter, verwandelt von Aislingens Spielführer Daniel Sailer, brachte die 1:3-Entscheidung (84.). (CST)

Bachtal –Weisingen 3:0

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen fand die SpVgg Bachtal wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Partie begann schleppend, die Gäste konzentrierten sich auf eine sichere Defensive und die Platzherren konnten mit dem vielen Ballbesitz kaum Gefahr erzeugen. So wurde es im ersten Durchgang nur bei einem Kopfball von Rettinger und einem Freistoß von Liebert, den Schlussmann Duderstadt entschärften, brenzlig. Auf der Gegenseite hatte Weisingen kurz vor der Pause seine einzige Gelegenheit, aber Bachtals Keeper Reichhart verhinderte den Gegentreffer. Im zweiten Durchgang wurde die SpVgg noch offensiver und mit der Einwechslung von Spielertrainer Mair auch im vorderen Drittel griffiger. In der 72. Minute brachte Tim Liebert die Hausherren mit einem abgefälschten Freistoßtor in Führung. Nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Patrick Mair per Kopf auf 2:0 – die Begegnung war entschieden. Tim Liebert scheiterte am Pfosten. Den 3:0-Schlusspunkt setzte erneut Mair mit einem herrlichen 20-Meter-Schlenzer. (CHRIS)

Ziertheim-D. – Reisensburg 3:3

Der SVZD und die SG Reisensburg-Leinheim trennten sich in einem intensiven Spiel mit einem 3:3-Unentschieden. Bereits in der 3. Minute ging die Heimelf durch Julian Hammer 1:0 in Führung. Nach einer Unterbrechung aufgrund Blitz und Donner erwischten die Gäste den perfekten Start und drehten mit ihren ersten drei Schüssen die Partie auf 1:3 (38. Luca Wagner; 41 und 45. Minute Nikolai Albrecht). Schlusslicht Ziertheim gab sich nach der Pause aber noch nicht geschlagen und glich die Partie durch einen Doppelschlag von Nico Zacher in der 57. und 61. Minute wieder aus. Kurz vor Schluss hätte der Gastgeber die Begegnung fast noch komplett gedreht, doch die mögliche Führung wurde vom SGR-Torwart und dem Pfosten verhindert. (jugo)