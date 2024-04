Überraschungen und ein neuer Weisinger Trainer

Fußball-Kreisklassen: Der FC Weisingen wird nun von Rainer Junghanns betreut, nutzt das Momentum aber nicht. Donaualtheim schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die SpVgg Bachtal verspielt vorerst Rang zwei.

Keinen Sieger gab es im Kellerduell der Fußball-Kreisklasse West II am Freitagabend in Wittislingen. Die Tore beim 1:1-Remis gegen den FC Weisingen fielen fünf Minuten nach dem Anpfiff und fünf Minuten vor dem Abpfiff. Markus Spring brachte die Gäste schnell in Führung, Matthias Strehle glich vor 120 Zuschauern für den TSV noch aus. Am Sonntag empfing der TSV Wittislingen TGB Günzburg zu einem weiteren Heimspiel (1:2).

In Weisingen gibt es seit Anfang vergangener Woche einen neuen Trainer: Für Florian Lorenz stand gegen Wittislingen Neucoach Rainer Junghanns an der Seitenlinie. Nachdem der Kreisliga-Absteiger weiterhin in akuter Abstiegsgefahr schwebt, entschloss sich die Vereinsführung, Trainer Lorenz mit sofortiger Wirkung freizustellen. Der FCW bedankte sich beim scheidenden Coach für die geleistete Arbeit in einem schwierigen Jahr mit zahlreichen Ausfällen. Doch wolle man jetzt der Mannschaft einen neuen Impuls geben, um auch nächste Saison in der Kreisklasse spielen zu können. Bis zum Saisonende übernimmt Junghanns, der bereits vier Jahre lang in Weisingen das Kommando hatte, das Traineramt.

Rainer Junghanns coacht jetzt den FC Weisingen Foto: Karl Aumiller

KK-West-2-Tabellenführer TSV Burgau (1:0 gegen Schlusslicht Ziertheim-D.) baute seinen Vorsprung aus, weil die SpVgg Bachtal in Reisensburg 0:1 unterlag und ihren zweiten Rang an Villenbach (2:2 gegen Baiershofen) abtreten musste. In der Kreisklasse Nord I unterlagen beide Landkreis-Vereine: Bissingen 1:3 daheim gegen Harburg und Tabellenletzter TSV Unterringingen 0:2 in Minderoffingen. Bis auf das 2:0 des FC Donauried im Derby gegen Donaumünster-E. gab es in der Kreisklasse Nord 2 ausschließlich Auswärtssiege. Dabei überraschte Binswangen mit dem 1:0 bei Spitzenreiter Ehingen-Ortlfingen. Die siegreichen Verfolger Kicklingen-F. und Schretzheim rückten näher. Im Abstiegskampf schöpft Donaualtheim (2:0 bei Wertingen II) neue Hoffnung.

Kreisklasse West 2

Weisingen – Bächingen/FCM 3:5

Der FCW hätte am Wochenende einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können, doch die mangelnde Chancenverwertung führte zu nur einem Punkt aus zwei Spielen. Beide Teams übertrafen sich in Halbzeit eins beim Vergeben von Großchancen. So stand es nur 1:1 durch die Tore von Markus Spring und Jemaine Cermak. Nach dem Wechsel lag das Momentum zunächst klar aufseiten der Hausherren, Manuel Fischer ließ den FCW mit seinen beiden Kopfballtreffern binnen vier Minuten vom ersten Heimdreier der Saison träumen. Zwei Geschenke der Heimelf brachten Bächingen durch Alexander Nusser sowie Maximilian Mayer zu schnell zurück. Die Partie entschied dann Gästestürmer Cermak: zuerst per Traumtor in den Winkel sowie mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit. (DUT)

Reisensburg – Bachtal 1:0

Einen gebrauchten Tag erwischte die ersatzgeschwächte SpVgg und steckte eine vermeidbare Pleite in Reisensburg ein. Die Gastgeber hatten nach 15 Minuten die erste gute Gelegenheit, ehe auf der Gegenseite Liebert und Schießle ihre Schusschancen vergaben. In der 25. Minute fiel bereits das Tor des Tages: Nach einem Eckball kam Luca Wagner zum Kopfball. Eine weitere Reisensburger Möglichkeit vereitelte Keeper Ackermann. Nach dem Wechsel stemmte sich die SpVgg gegen die drohende Niederlage, es fehlte ihr allerdings an Dynamik. In der 54. Minute köpfte Lukschnat über das Gehäuse. Lieberts Flatterball in der Schlussphase konnte vom Gästekeeper abgewehrt werden. Ein Kopfball von Jonas Keller landete am Lattenkreuz, und eine Zeigerumdrehung später fischte wiederum Schlussmann Tausch einen Schuss von Martin Lukschnat aus dem Winkel. (CHRIS)

Aislingen – SG Röfingen 2:2

In der ersten Halbzeit starben die Kapellenbergler den Chancentod. Sie hatten das Spiel absolut unter Kontrolle und durch Fabian Müller, Florian Uhl, Niklas Hahn und Marcel Bronnhuber eine Vielzahl von sehr guten Möglichkeiten. Die Rechnung hatten sie allerdings ohne den Gästekeeper Sebastian Pröbstle gemacht, der souverän hielt. Wie aus dem Nichts gelang der Spielgemeinschaft das 0:1 (Enes Bastan/34.). Nach dem Wechsel vereitelte Aislingens Torwart Simon Eberle das 0:2. In der 55. Minute fiel sogar der Ausgleich: Florian Uhl vollendete die Vorarbeit von Marcel Bronnhuber. Erst in der 81. Minute brachte Bronnhuber Aislingen 2:1 in Führung. Nachfolgend hätte er den Spielstand weiter in die Höhe treiben können. Kurz vor Schluss gelang den Gästen dann per Distanzschuss ins lange Eck der Treffer zur Punkteteilung (Alexandru Dita/89.). (EST)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Harburg 1:3

Überlegene Gäste kamen zu einem hochverdienten Sieg. Symptomatisch waren die ersten beiden Treffer. Nach haarsträubenden Abwehrfehlern der Hausherren führte Nicolas Rieß sein Team schnell auf die Siegerstraße (2./27.). Weil Matthias Härtle das 0:3 verpasste, wurde es nochmals kurz spannend. Luca Müske köpfte eine schöne Hereingabe von Dominik Konle zum Anschlusstreffer ein (59.). Bissingen war in der zweiten Halbzeit etwas besser im Spiel. Den bemühten Kesseltalern fehlten jedoch der „letzte Pass“ und die nötige Durchschlagskraft in der Offensive. Nach einem Eckball machte Jonas Wiedenmann per Kopf das vorentscheidende 1:3 (75.). Die starken Harburger brachten ihre Führung nun souverän ins Ziel. (WM)

Kreisklasse Nord 2

Ehingen-O. – Binswangen 0:1

Der TSV Binswangen zeigte von Beginn an, dass er nichts abzuschenken hatte. Ehingen machte das Spiel, hatte auch einige Chancen, scheiterte aber immer wieder am Gästekeeper. Wie es geht, zeigte TSV-Torjäger Kevin Oberschmid und nutzte die erste Gästechance zur Führung (36.). Kurz vor der Pause nochmals Glück für Ehingen: Ein abgefälschter Torschuss klatschte an den Pfosten. Binswangen stand nach dem Wechsel weiterhin kompakt, Ehingen agierte immer nervöser und zerfahrener. Das Spiel wurde nickliger und der Schiedsrichter unsicherer. Letztlich langte es den Gastgebern nicht mehr zum Ausgleich. (muerai)

Wortelstetten – Schretzheim 1:5

Der BCS feierte beim Schlusslicht einen verdienten Auswärtssieg. In der 20. Minute erzielte Martin Schromm den Führungstreffer, beim 0:2 legte Damian Lasar auf und Dennis Brückner köpfte ein. Auch nach dem Wechsel waren die Kleeblätter das bessere Team. Ardian Hoti gelang mit dem 0:3 (69.) sein erstes Saisontor. Kurz darauf traf Angreifer Jonas Behringer per Flachschuss ins lange Eck. Martin Schromm erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 0:5. Wortelstettens Ehrentreffer erzielte Schindler in der Nachspielzeit. (MÜDA)

Unterthürheim – Kicklingen-F. 1:6

Bereits zur Halbzeit führten die favorisierten Gäste aus Kicklingen schon 3:0. Jonas Manier, Mario Meier und Markus Hitzler erzielten die Treffer. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bekam Matthias Schäffler in einem fairen Spiel vom überforderten Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte gezeigt (50.). Trotzdem verkürzte die Heimelf durch ein Eigentor von Florian Schneider auf 1:3. Jonas Manier erzielte aus Abseitsposition das 1:4, erneut Jonas Maier mit seinem dritten Treffer und Mario Meier mit einem sehenswerten Freistoß stellten das Ergebnis auf 1:6. (tsvu)