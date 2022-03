Neue Ausstellung zum jüdischen Erbe wird eröffnet

Am Sonntag gibt es in Buttenwiesen Einführungen, kurze Dokumentarfilme und Besichtigungsmöglichkeiten.

„Jüdisches Erbe entdecken“, heißt die neue vom Bezirk Schwaben geförderte Ausstellung am jüdischen Ensemble in Buttenwiesen. Sie wird am Sonntag, 27. März, durch die Ausstellungsmacher Dr. Johannes Mordstein und Bernhard Hof eröffnet. Treffpunkt ist der Louis-Lamm-Platz in Buttenwiesen. Die rund 30-minütigen Einführungen in die Ausstellung beginnen um 14, 15 und 16 Uhr.

Ein eindrucksvolles Highlight ist der neu gestaltete Ausstellungsraum „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“ in der ehemaligen Synagoge.

Die neu konzipierte Bauzaunausstellung heißt „Auf dem Weg zum „guten Ort“ – 370 Jahre jüdisches Leben in Buttenwiesen“. Sie beginnt auf dem Louis-Lamm-Platz und endet am jüdischen Friedhof. Sie zeigt in vier Stationen die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Buttenwiesen von den ersten Ansiedlungen im 17. Jahrhundert bis zu den Deportationen in die Vernichtungslager 1942.

Ein ehemaliges Klassenzimmer der in den 50er Jahren zur Schule umgebauten Synagoge dient als Filmraum. Hier werden laufend kurze Dokumentarfilme zu den Themen der Ausstellung von Johannes Haider und Daniel Reichenberger gezeigt.

Von 14 bis 17 Uhr können der jüdische Friedhof und die Mikwe, die im vergangenen Jahr mit dem Bayerischen Denkmalpreis ausgezeichnet wurde, besichtigt werden. Für den Besuch der Innenräume (Mikwe, Filmraum und Ausstellungsraum in der ehemaligen Synagoge) ist ein 2G-Nachweis erforderlich.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den „Lernort Buttenwiesen“ wird gebeten.