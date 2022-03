Dillingen/Buttenwiesen

06:30 Uhr

Eine emotionale Filmreise in die Geschichte von Buttenwiesen

Plus Christoph Komposch ist für den Dokumentarfilm über das jüdische Erbe in Buttenwiesen verantwortlich. Er beschreibt die Entstehung als eine aufregende Berg- und Talfahrt.

Von Simone Fritzmeier

"Auf dem Weg zum Lernort – Jüdisches Erbe in Buttenwiesen" - So heißt der Dokumentarfilm, der im Herbst bereits in Dillingen Premiere feierte und nun im Meitinger Cineplex zu sehen ist.

Sie sind der Macher hinter des Filmes, richtig?



Christoph Komposch : Sagen wir mal so: Ich bin der Letzte, der am Film Hand angelegt hat, und trage damit die Verantwortung für das Konzept und den „Final Cut“. Der Film basiert aber auf verschiedenstem Quellenmaterial, welches in Buttenwiesen im Zuge des Themenjahres 2021 gedreht wurde: Veranstaltungen, Live-Streams, Interviews und natürlich zu einem großen Teil aus den Kurzdokus von Daniel Reichenberger und Johannes Haider. Es war also das Engagement von vielen Leuten vor und hinter der Kamera, das diesen Film erst möglich gemacht haben.



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen