Villenbach

vor 35 Min.

Die Abwassergebühren steigen in Villenbach

Für die Beseitigung ihres Abwassers müssen die Bürger und Bürgerinnen in Villenbach künftig mehr zahlen.

Plus Auch der Gartenzähler kommt nun teurer. Der Gemeinderat beschäftigt sich außerdem mit der Sicherheit der Schulkinder.

Von Brigitte Bunk

Künftig müssen die Villenbacher mehr für die Beseitigung ihres Abwassers zahlen. Die Einleitungsgebühr steigt Anfang 2023 von bisher 2,65 Euro auf 2,94 Euro pro Kubikmeter. Die Gartenzählergebühr beträgt dann 55 statt 39 Euro. Die Grundgebühr bleibt gleich, doch Bürgermeister Werner Filbrich erläuterte den Gemeinderatsmitgliedern am Montag: "Wenn die Stromkosten steigen, müssen wir die Grundgebühr eventuell 2024 anpassen." Alle vier Jahre werden die Gebühren kalkuliert, und in der ablaufenden Periode ergab sich ein Überschuss von rund 76.000 Euro, wie Filbrich erläuterte. Der wird von den Kosten, die in den kommenden vier Jahren einberechnet werden, abgezogen. Ein Grund, warum die Gebühren trotzdem erhöht werden müssen, ist laut Bürgermeister die teure Klärschlammentsorgung.

