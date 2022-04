Villenbacher Freilichtbühne erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Plus Große Begeisterung der Villenbacher Laiendarstellerinnen und -darsteller nach der langen Pause.

Fast vier Jahre lang befand sich die Villenbacher Freilichtbühne im Dornröschenschlaf. Nun kehrt nach der pandemiebedingten Ruhephase wieder Leben ein. Noch sind es die Bühnenbauer, die mit einer neuen Kulisse im venezianischen Stil die ersten Schritte für einen perfekten Theatersommer gehen. Richtig lebendig wird es dann, wenn auch die Laienspieler für ihre Proben die Naturbühne in Beschlag nehmen. Gegenwärtig wird noch im Sportheim Szene für Szene der italienischen Komödie „Der Diener zweier Herrn“ geprobt.