An der Wertinger Umgehung ist rücksichtsvolles Fahrverhalten geboten

Die Ausfahrten des Wertinger Kreisverkehrs werden ab sofort nach und nach saniert. Teils ohne, teils mit Umleitungen.

Bauarbeiten stehen am Laugna-Kreisverkehr an der Staatsstraße 2033 bei Wertingen an. Los gehen soll es damit laut Pressemitteilung des staatlichen Bauamts Krumbach bereits in dieser Woche. Teils kann der Verkehr gewöhnlich weiterlaufen. Teils werden Umleitungen notwendig sein für alle Fahrzeuge, die im Süden der Zusamstadt auf der Umgehungsstraße unterwegs sind.

Sanierung des Wertinger Kreisverkehrs erfolgt in vier Bauabschnitten

Der Kreisverkehr weise teilweise spürbare Straßenschäden auf und müsse saniert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Sanierung erfolge in vier Bauabschnitten, die zeitweise zu Verkehrseinschränkungen führen werden. Beim ersten Bauabschnitt, der diese Woche beginnt, geht es um die seitlichen Bordsteine im Einfahrt- und Abfahrtsbereich in Richtung Höchstädt und Dillingen. Während die schadhaften Bordsteine saniert werden, soll der Verkehr laut Straßenbauamt ohne größere Einschränkungen wie gewohnt weiterlaufen.

Zunächst sind bei den Sanierungsarbeiten am Wertinger Kreisverkehr noch keine Umleitungen notwendig. Foto: Birgit Hassan

Im zweiten Bauabschnitt liegt der Fokus in der darauffolgenden Woche dann auf den Ausfahrten des Kreisverkehrs in Richtung Geratshofen und in die Laugnastraße. Für die Reparatur der Schäden an den Bordsteinen und den vorgelagerten Entwässerungsrinnen muss der Verkehr laut Pressemitteilung gesperrt werden. Er werde zum einen über das Gewerbegebiet "Am Kaygraben", zum anderen über die Donauwörther Straße (Staatsstraße 2027), die OMV-Kreuzung und weiter über die Kanalstraße beziehungsweise die Augsburger Straße umgeleitet.

Schadhafter Straßenbelag an Einmündung von Donauwörth und Augsburg

Im dritten Bauabschnitt, für den das staatliche Straßenbauamt rund eine Woche einplant, ist dann der Zufahrtsbereich zum Kreisverkehr aus Richtung Augsburg und Buttenwiesen an der Reihe. Von der Einmündung der Donauwörther Straße in die Staatsstraße 2033 bis zum Kreisverkehr wird hier der schadhafte Straßenbelag – Spurrinnen und Verdrückungen – instandgesetzt. Der Verkehr aus Richtung Augsburg kommen wird währenddessen bereits an der Anschlussstelle Rieblingen abgeleitet und über Asbach, Laugna und Geratshofen geführt. Der Verkehr nach Donauwörth beziehungsweise Augsburg werde über die Anschlussstelle Bliensbach umgeleitet.

In der letzten Bauphase wird dann die Abfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Augsburg gesperrt und saniert. Die Umleitung läuft über die Donauwörther Straße, OMV-Kreuzung und die Gottmannshofer Straße zur Anschlussstelle Bliensbach.

Wie das staatliche Bauamt Krumbach weiter mitteilt, sollen die Sanierungsarbeiten – abhängig von der Witterung – bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Der Beginn jeder einzelnen Bauphase werde rechtzeitig bekannt gegeben. Zum einen bittet das Amt alle betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen, zum anderen um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf den Umleitungsstrecken.