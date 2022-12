Diese Wertinger Krippen sind "Marke Eigenbau"

Bei den Wertinger Krippenfreunden werden selbige das ganze Jahr über gebaut und gestaltet. Rosmarie Nißl verbindet das Hobby mit ihrem verstorbenen Ehemann.

Alle Jahre wieder werden sie aufgestellt und rücken in den Fokus zum Geschehen um Weihnachten: die Krippen. Und da gibt es allerlei Arten, von alpenländisch aussehend über orientalisch oder gar in Laternen integriert. Sie sind groß und klein, unterschiedlich ausgestattet und zählen zum Weihnachts-Accessoire schlechthin. Früher meist nur in Kirchen zu finden, kamen sie schließlich in die Haushalte der Menschen. Und es gibt Begeisterte dieser Tradition, die sich sogar selbst eine bauen, manchmal sogar die Figuren eigenhändig schnitzen. Wie bei den Wertinger Krippenfreunden.

Seit 22 Jahren - am 14.4.2000 gegründet - gibt es diesen Verein bei uns. Schon vorher widmete man sich allerdings bei Kolping bereits dem Krippenbau. "Die letzten zwei Jahre war es natürlich schwierig, doch in diesem Jahr im April konnten wir uns endlich wieder regelmäßig live treffen", erzählt Rosmarie Nißl, die seit 2018 Vorsitzende ist. Jeden Dienstag trifft sich der Kern, um die zehn Personen, der 90 Mitglieder der Wertinger Krippenfreunde in der alten Schule in Roggden.

Das ganze Jahr über werden Krippen geschnitzt

"Der Krippenbau ist eine Jahresbeschäftigung. Eigentlich gestalten wir das ganze Jahr über Krippen." Und das ist auch logisch, denn es braucht einige Monate Vorlaufzeit, um pünktlich für Weihnachten zum Heiligen Abend eine unter dem Weihnachtsbaum zu haben. Die Motivation sei zu Beginn meist, für den Eigenbedarf zu bauen. Die "Wiederholungstäter" verwirklichen in den Jahren darauf weitere als Geschenke für Kinder, Verwandtschaft oder Freunde "oder bauen sich eben manchmal einezZweite, um Abwechslung zu haben".

Eine schöne Krippe im alpenländischen Stil. Foto: Marion Buk-Kluger

Die Beweggründe für dieses "weihnachtliche" Ganz-Jahres-Hobby sind verschieden, ab und an werden auch bestehende Exemplare verändert, ergänzt oder die Vorliebe für den Stil ändert sich, statt einer alpenländische Krippe wünscht man sich nun eine orientalische Variante. "Einige unserer Mitglieder ziehen bestehende Gebäude, etwa Kirchen, als Inspiration heran und bauen das Krippengebäude diesen ähnlich." Da werden dann oftmals ganze Landschaften modelliert, Hintergründe gemalt sowie bestehende schlichte Holzfiguren mit Stoff angezogen.

In Wertingen werden die Krippen selbst gemacht

Doch was macht diese Faszination für den Krippenbau aus, wenn es doch auch fertige zu erwerben gibt? "Selbst etwas erschaffen, eine Krippe nach den eigenen Vorstellungen zusammenzustellen, das ist ein schöner, kreativer Prozess. Und man kann einzelne Elemente aus verschiedenen Krippenvarianten heranziehen, um letztendlich seine eigene, individuelle zu schaffen. Schließlich muss einem die Krippe gefallen, und jeder sollte sich damit identifizieren können", sagt Nißl.

Was allerdings immer bleibt, ist die Grundausstattung an Akteuren. "Josef, Maria und das Christuskind, Hirten und Schafe sowie für den 6. Januar die Heiligen Drei Könige sind die unabdingbare Grundbesetzung", so Rosmarie Nißl lachend. Der Rest sei dem eigenen Geschmack überlassen. "Natürlich ist der Aspekt der christlichen Tradition für das Bauen und Aufstellen einer Krippe zudem sehr wichtig!"

Rosmarie Nißl kam durch ihren Ehemann zum Hobby

Die Vereinsvorsitzende kam durch ihren verstorbenen Ehemann Anton zur Krippenliebe, die sie jetzt als Vorsitzende im Verein fortsetzt. Sie selbst hat zwei Laternen-Krippen gebaut, besitzt noch die ihres Mannes. "Schon beim Gestalten der Krippe wird mir - und sicher auch meinen Mitstreitern - die Bedeutung dieses wichtigen Ortes der christlichen Glaubenslehre, der entsteht, bewusst." Der Verein fährt demnächst, am 5. Januar, übrigens nach Regensburg zur Krippenaustellung, um sich Inspiration und Anregung zu holen, denn nach Weihnachten ist vor dem Krippenbau.