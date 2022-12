Lauterbach

Helmut Sauter aus Lauterbach wird 80: "Ich bin ein glücklicher Mensch"

Plus Helmut Sauter aus Lauterbach hat die Kultur im Landkreis Dillingen geprägt. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag – und ist vor allem dankbar für das, was er hat.

Von Hertha Stauch

"Ich bin ein glücklicher Mensch." Helmut Sauter sagt es mehrmals, als er auf der Haustreppe seines am Hang gelegenen Hauses steht, und die Sonne am silbergrauen Himmel glühend über dem Donauried untergeht. Er schaut zurück in diesen Tagen, denn am Donnerstag feiert der Senior aus Lauterbach seinen 80. Geburtstag. Das Leben hat es gut mit ihm gemeint. Gesund und gar nicht müde zeigt er noch Lust am Gestalten, eine Eigenschaft, die ihn ein Leben lang begleitet hat. Der Erfahrungsschatz aus vielen Jahrzehnten lässt ihn aus dem Vollen schöpfen, immer noch reifen Gedanken und Ideen, die sich zuweilen mitten in der Nacht in seinen Gedichten entladen.

