Eschensterben bereitet Ökonomischen Ausschuss Roggden Sorgen

Auf der Jahresversammlung geht es um verschiedene Probleme. Auch der Biber ist Thema. Bei der Wahl des Vorstands werden Amtsinhaber bestätigt.

Zur Jahresversammlung des Ökonomischen Ausschusses Roggden begrüßte Vorsitzender Markus Mayerföls im Schützenheim in Roggden die anwesenden Landwirte sowie Stadtrat Otto Horntrich als Vertreter der Stadt Wertingen. Der wichtigste Tagespunkt befasste sich mit den anstehenden Neuwahlen.

Zunächst berichtete Mayerföls ausführlich von den erfolgten Maßnahmen bei der Instandhaltung und Pflege von Wegen, Gräben und Hecken. Während die Grabenpflege durch einen Dienstleister erfolge, kommt bei den Wegen weiterhin das im Jahr 2022 angeschaffte Planierschild zum Einsatz, das ausschließlich von Otto Kanefzky bedient wird. „Und das macht er sehr gut“, wurde dieser von Mayerföls besonders gelobt. Zudem spare der Betrieb des Schildes eine große Menge an Schotter.

Eschensterben verursacht Sorgen unter den Teilnehmern

Das Problem der Verbuschung von mehreren Wegen, das im Vorjahr noch zu hitzigen Diskussionen führte, sei in Absprache mit der Stadt Wertingen erledigt worden. Allerdings bereite nun ein neues Problem Sorge, nämlich die Ausbreitung des Eschensterbens. Um betroffene Bäume zu erkennen und möglicherweise zu fällen, seien Fachleute nötig, da das Umlegen betroffener Bäume als sehr gefährlich gilt. Mit Absenkungen am Aufbachweg sprach Mayerföls auch gleich ein weiteres aktuelles Problem an. Dabei ging es auch um den Biber, der sich im Aufbach überaus mächtig ausbreite, was bereits in der Jagdversammlung ausführlich zur Sprache kam.

Den fälligen Kassenbericht erstattete Karl Förg und auf Vorschlag der beiden Prüfer Johann Mayer und Karl Kaim hin wurde einstimmig Entlastung gewährt. Karl Kaim ersetzte den langjährigen Kassenprüfer Josef Schäffler, der im vergangenen Jahr verstorben war.

Wegebaumeister Josef Endres forderte die Landwirte dazu auf, die Drainagen gut zu beobachten und sich bei Problemen zu melden. Den Vorschlag aus der Versammlung, beim Schottern der Wege doch auf zu groben Schotter zu verzichten und mit feinem Sand zu vermischen, nahm er dankbar auf.

Alle Amtsinhaber werden bei den Wahlen bestätigt

Völlig unspektakulär gingen die Wahlen unter der Leitung des Stadtrats Horntrich vonstatten, da alle bisherigen Amtsinhaber bestätigt wurden. Vorsitzender wurde wieder Markus Mayerföls, sein Stellvertreter wurde Josef Endres. Kassierer bleibt Karl Förg und Kassenprüfer sind Johann Mayer und Karl Kaim. Als Beisitzer fungieren weiterhin Otto Kanefzky und Gerhard Mair.

Beim Punkt „Wünsche und Anträge“ wies Otto Kanefzky darauf hin, dass es bei der Reparatur der schon etwas „betagten“ Walze zu Problemen kommt, da Ersatzteile nicht mehr lieferbar seien. Da eine neue Walze recht teuer sei, versuche man, das Problem eventuell mit Schweißarbeiten irgendwie in den Griff zu bekommen.

Zum Schluss der Versammlung bedankte sich Stadtrat Horntrich im Namen der Stadt Wertingen und von Bürgermeister Willy Lehmeier beim Ökonomischen Ausschuss für die Arbeit. Horntrich versprach, alle die Stadt betreffenden Probleme weiterzugeben und deren Behandlung zu unterstützen. (AZ)