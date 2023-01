Wertingen

06:00 Uhr

Halle für Geflüchtete auf dem Alten Turnplatz ist fast fertig

So sieht es im Inneren der Halle für Geflüchtete auf dem Alten Turnplatz in Wertingen aus. Die abgeteilten Einheiten für die Familien und die Stockbetten stehen bereits.

Plus Derzeit laufen im Inneren die Aufbauarbeiten. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die ersten Flüchtlinge Ende Januar in die Halle in Wertingen kommen könnten.

Von Elli Höchstätter

Laut geht es derzeit in der Halle zu, die auf dem Alten Turnplatz errichtet wurde. Es wird gehämmert, geschoben und Betten werden aufgebaut. In der Leichtbauhalle auf einem großen Teil des Laugnaplatzes, der als Parkplatz genutzt wird, entstehen die Räumlichkeiten, in denen einmal bis zu 120 Geflüchtete unterkommen sollen. Zunächst waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass die Halle frühestens in der ersten Januarwoche belegt werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

