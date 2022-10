Wertingen

12:45 Uhr

Massagetherapie und eine Kaffeerösterei: Das ist neu in Wertingen

Plus Wertingen bleibt als Standort für neue Geschäftsfelder attraktiv – das zeigen zwei Beispiele erfolgreicher Geschäftsgründungen.

In der Zusamstadt gibt es viele Möglichkeiten, sich zu entspannen und abzulenken. Nun haben die Wertinger eine Adresse mehr, um in "Einklang mit der Natur zu kommen", um sich "die Seele berühren zu lassen" oder um die eigene "innere Schönheit zu wecken". Nein, Sie sind nicht in einem Wald oder in einer Kathedrale, sondern im Behandlungsraum von Ulrike Bauch in der Wertinger Laugnastraße 12. Die 47-Jährige verfügt über mannigfaltige Erfahrung in Sachen Hautbehandlungen, Entspannungstechniken und darüber, ihre Kundschaft mit Ayurvedamassagen in angenehme Sinnesempfindungen abtauchen zu lassen. Die ausgebildete Kosmetikerin und Ayurvedamassagetherapeutin schafft das mit warmen Ölen und reiner Naturkosmetik, die sie auch zum Kauf anbietet. Vor allem weiß sie, wohin und wie sie mit geschickten Händen greifen muss, um zu tiefer Entspannung und Wohlgefühl zu verhelfen. "Ich spreche auch nicht während meiner Behandlungen und Massagen, denn ich möchte, dass meine Kundschaft die stille Auszeit genießt", sagt sie.

