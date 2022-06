Mit „Abicetamol“ hat nun der Schmerz ein Ende

Der Wertinger Abiturjahrgang hatte schwere Bedingungen, doch jetzt bekommen die 94 Schülerinnen und Schüler ihr Abizeugnis.

Im Wertinger Dialekt spricht man von „Unmuos“ und meint damit eine innere Gefühlslage, die dazu bringt, geistig nicht stehen zu bleiben, sondern den Mut zu besitzen, mit Offenheit etwas Neues kennenzulernen. Voller „Unmuos“ sind sie zu ihrer Abiturfeier gekommen, die 94 Absolventinnen und Absolventen des Wertinger Gymnasiums. Die Stellvertretende Schulleiterin Barbara Meyer wünschte diesen „Unmuos“ allen Absolventinnen und Absolventen in ihren Abschiedsworten.

Schulleiter Sebastian Bürle hat die Absolventen und Absolventinnen in Wertingen mit Reisetipps versorgt

Entsprechend hatte Schulleiter Sebastian Bürle sie zuvor schon mit Reisetipps versorgt. Erstens: Bucht keine Pauschalreise, sondern lernt viele Facetten kennen, beruflich wie privat. Zweitens: Reist nicht allein! Sucht euch eine passende und treue Reisebegleitung. Drittens: Reist für euch und nicht für andere – und auch nicht für euren Status auf WhatsApp oder Bilder auf Instagram. Viertens: Verhaltet euch verantwortungsbewusst der Umwelt und den Mitmenschen gegenüber! Fünftens: Freut euch auch wieder auf zuhause.

Alfred Schneid, der Stellvertretende Landrat des Landkreises Dillingen, ergänzte in seiner kurzweiligen Rede die Tipps noch weiter, zum Beispiel um das Lutherwort: „Tritt fest auf, mach’s Maul auf und hör bald auf!“ Ernster wurde der Stellvertretende Landrat des Landkreises Augsburg und Meitinger Bürgermeister Michael Higl, der – wie die Abiturientinnen und Abiturienten jetzt auch – sein Abiturzeugnis in einer Zeit überreicht bekommen hat, die von einer politischen Zeitenwende bestimmt war. Damals vor 28 Jahren waren es unter anderem die Balkankriege, die für Unsicherheit sorgten.

In der Rede blickten Katharina Wengenmayr, Johannes Gutekunst und Hannah Rosenwirth auf ihre Schulzeit zurück

Michael Higl kennt dieses zwiespältige Gefühl, sich an dem Tag, auf den man so lange hingefiebert hat, zu fragen: „Jetzt geht es auseinander. Aber wie geht es weiter?“ Gerade weil er diese Mischung aus Freude und Sorge kennt, kann er den jungen Menschen an ihrem Festtag Mut zusprechen, denn eins ist sicher: „Sie sind die Generation, auf die es ankommt!“

In der Abiturrede blickten Katharina Wengenmayr, Johannes Gutekunst und Hannah Rosenwirth unter dem humorvoll angekündigten Motto „Unser Leidensweg – der Schmerz hat ein Ende“ auf ihre Schulzeit zurück. Sie stellten fest: Auch wenn ihnen das eine oder andere Puzzlestück fehlt, das ihre Zeit am Gymnasium komplettiert hätte, haben sie doch Glück gehabt, trotz Corona so viel an ihrer Schule und auf den Fahrten und Exkursionen erleben zu dürfen.

„Abicetamol – Der Schmerz hat ein Ende“ war das Abimotto, aber die „Schmerzen“ haben sich gelohnt: 94 erfolgreich absolvierte Prüfungen, dabei 39-mal die Eins vor dem Komma und dreimal sogar 1,0! Julia Dirr, Julia Seefried und Martin Stempfle dürfen sich über diese Traumnote freuen, Hannah Heel schaffte 1,1 und Jennifer Kempf sowie Alex Greck 1,2. Julia Seefried bekam zudem einen Buchpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Larissa Schmolke und Moritz Eser erhielten für besondere Leistungen im Fach Chemie eine Urkunde der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Timor Wagner zusätzlich zur Urkunde noch einen Buchpreis. Alex Greck und Martin Stempfle freuten sich über einen Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.