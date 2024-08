Nach dem Stadtfest in Wertingen läuft das große Aufräumen

Der Zusamkreisel in Wertingen ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr bereits wieder befahrbar. Dahinter, Richtung Stadtmitte, kommen all diejenigen, die Erledigungen in der Hauptstraße nachgehen möchten, nur zu Fuß voran. Denn noch läuft das große Aufräumen und Abbauen nach dem Stadtfest-Wochenende. Ein Großteil der Stände und Wagen ist bereits verschwunden. Nur das hölzerne Gerippe einiger weniger Buden ist noch zu sehen. Wenige Biertischgarnituren stehen noch, andere sind bereits säuberlich aufgestapelt. Überall dort, wo von Freitag bis Sonntag die Wertinger Feiermeile aufgebaut war, sind orange Bauhof-Fahrzeuge unterwegs.

