Die Polizeistation Wertingen hat einen neuen Chef

Bei der Polizeistation Wertingen gibt es einen personellen Wechsel: Jürgen Böswald geht, Josef Mayer ist der neue Chef.

Die Polizeistation Wertingen steht seit 1. April 2023 unter neuer Leitung. Der bisherige Leiter, Polizeihauptkommissar Jürgen Böswald, wechselte zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Seine Nachfolge tritt Polizeihauptkommissar Josef Mayer an.

Mayer begann seine polizeiliche Karriere 2001 als Polizeimeisteranwärter in der zweiten Qualifikationsebene (früher: mittlerer Polizeivollzugsdienst). Nach mehrjähriger Verwendung im polizeilichen Einzeldienst folgte im Jahr 2012 das Studium für die dritte Qualifikationsebene an der Polizeifachhochschule. Durch anschließende dienstliche Verwendungen unter anderem bei der Kriminalpolizei in Augsburg, im Stab des Polizeipräsidiums (PP) Schwaben Nord sowie als Stellvertretender Leiter der damaligen Polizeiinspektion Ergänzungsdienste, sammelte der heute 42-Jährige gebürtige Donauwörther reichlich Einsatz- und Führungserfahrung.

Offiziell als neuer Polizeichef in Wertingen begrüßt

Zuletzt war Mayer im Sachgebiet E2 des PP Schwaben Nord im Bereich Ordnungs- und Schutzaufgaben eingesetzt. Anfang dieser Woche begrüßte Polizeipräsident Martin Wilhelm Josef Mayer offiziell in seinem neuen Amt. Auch Polizeivizepräsident Michael Riederer sowie die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Wertingen, Christiane Grandé, und der Leiter der Polizeiinspektion Dillingen nahmen an der Einführungsveranstaltung teil und hießen Mayer in seinem neuen Amt willkommen. (AZ)