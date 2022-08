Nach Jahren in der Großstadt wacht er nun über Wertingen

Plus Jürgen Böswald hat als Polizeibeamter schon einiges miterlebt – Schusswechsel inklusive. Der 48-Jährige spricht mit uns über Extremsituationen, die Vorzüge der Kleinstadt und die Probleme auf dem Land.

Jürgen Böswalds Karriere als Polizist begann mit einer Extremsituation. Es war seine zweite Nachtschicht, die er in den 90er-Jahren in München, seiner ersten Arbeitsstelle, absolvierte. Ein geistig verwirrter Mann lief mit einem Revolver durch die Straßen, Bößwald und sein Kollege stellten ihn. Der Mann richtete seine Waffe auf die beiden Beamten. Böswalds Kollege schoss ihn nieder, der Mann überlebte.