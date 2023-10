Wertingen

vor 18 Min.

Oberthürheimerin zeigt, wie man die eigenen Träume verwirklicht

Plus Kathrin Anna Wagner ist Schauspielerin, Lehrerin und tritt bei den Dillinger Kulturtagen als Kabarettistin auf. Am Freitag moderiert sie die Eröffnungsfeier. Ein Porträt.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Was sie einmal werden will? In jedes Freundschaftsalbum schreibt sie als Kind: Lehrerin und Schauspielerin. Dann versinkt beides in die Vergessenheit. Das Leben führt sie in andere Richtungen. Heute, mit 38 Jahren, ist Kathrin Anna Wagner Fernseh-Schauspielerin, Lehrerin, Mutter und auf dem Weg zu einem neuen Bühnenerlebnis: Bei den Kulturtagen des Landkreises Dillingen tritt sie erstmals als Kabarettistin auf und moderiert dazu heute Abend die offizielle Eröffnung – beides natürlich auf Bayerisch-Schwäbisch.

Kathrin Anna Wagner bewirbt sich mit einem Video für die Dillinger Kulturtage

In der Zeitung hat Kathrin Anna Wagner den Aufruf an Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis gelesen, sich für die Kulturtage zu melden. "Da mach ich doch gleich ein Video", sagt sie sich, "dass die mich kennenlernen." Und es hat gefunkt. Wer sie trifft, merkt schnell, was sie auszeichnet. Ihre Begeisterung, wenn sie erzählt. Ihre Klarheit, wenn sie auf sich und ihr Leben blickt. Ihre Freude über das Geschenk, Mutter zu sein. Ihre Geradlinigkeit, wenn sie sagt: "Ich bin kein ängstlicher Typ – irgendwann ist's immer das erste Mal."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen