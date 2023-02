"Kultur und Wir" Dillingen hat eine neues Logo und ein neues Programm

Der Verein hat ein neues Erscheinungsbild. Endspurt für die Bewerbung zu den Kreiskulturtagen läuft.

Der Verein Kultur und Wir steht als Organisator und Motor hinter den Kulturtagen im Landkreis Dillingen, seitdem diese im Jahr 1979 zum ersten Mal stattgefunden haben. Im letzten Jahr hat sich der Vorstand des Vereins komplett neu aufgestellt. Der frisch gewählte Vorsitzende Heinz Gerhards sagte damals, viel Gutes solle fortgeführt, manches modernisiert und ein paar Dinge auch erneuert werden. Fortgesetzt wird allem voran die Tradition der Kreiskulturtage im zweijährigen Rhythmus: Musik, Kunst, Literatur, Theater und andere kreative Angebote ermöglichen dabei das gemeinsame Erleben von Kultur. Neu ist ab sofort das Corporate Design, mit dem der Verein DLG – Kultur und Wir e. V. und seine Projekte nach außen auftreten: "Wir präsentieren uns ab sofort mit einem neuen Erscheinungsbild." So steht es in der Pressemitteilung.

Mehr Zusammengehörigkeit für den Kreis Dillingen

"Das neue Logo interpretiert unsere regionale Kulturlandschaft: offen und doch mit viel Zusammengehörigkeitsgefühl. 'Wir für uns im Landkreis Dillingen'", erklärt Heinz Gerhards. Das neue Logo ist farblich dem Landkreislogo angepasst. Es symbolisiere die Vielfalt der kulturellen Aktivitäten und gleichzeitig ein "Wir bei uns – miteinander", so der Vereinsvorsitzende. Die Wortmarke Kultur und Wir steht für die Vereinsaktivitäten. Mit der Ausrichtung der Kreiskulturtage, der Verleihung der Herbstzeitlose an langjährig tätige Personen oder Organisationen mit genereller kultureller gesellschaftlicher Bedeutung sowie der ab 2024 neu geplanten Jugendkulturtage übernimmt der Verein DLG – Kultur und Wir e. V. eine wichtige und nachhaltige Aufgabe bei der Präsentation und Vermittlung unserer gemeinsamen kulturellen Werte im Landkreis Dillingen. Modern und zeitgemäß gestaltet, ist das von der Gundelfinger Agentur Walter entwickelte neue Logo auch für die Verwendung in den digitalen Medien gut geeignet. „Unser sympathisches neues Markenzeichen“, fasst Gerhards zusammen.

Bewerbung für Kulturtage noch bis Ende Februar

Das neue Logo wurde gerade rechtzeitig für die nächste Phase in der Vorbereitung der Kreiskulturtage 2023 fertig. Vom 6. bis 22. Oktober wird die Veranstaltungsreihe auf den Bühnen des Landkreises stattfinden. Viele Kulturschaffende aus der Region sind dem Aufruf des Vereins gefolgt und haben sich darum beworben, im Rahmen der Kreiskulturtage ihre Kunst der Öffentlichkeit im Landkreis Dillingen zu präsentieren. Konzerte, Ausstellungen, Theater und Kabarett, Lesungen und Vorträge laden dann zum Kulturgenuss. Das Programm ist in Planung und soll im Juli 2023 veröffentlicht werden.

Die Bewerbung für Künstlerinnen und Künstler aus allen Bereichen läuft bis Ende Februar. Anfragen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Kontaktstelle für Bewerbungen ist die Geschäftsstelle im Landratsamt mit Geschäftsführerin Lydia Edin, Große Allee 24, 89407 Dillingen, E-Mail: Lydia.Edin@landratsamt.dillingen.de, für Informationen erreichbar unter der Telefonnummer 09071/51145. (AZ)

Lesen Sie dazu auch