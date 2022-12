Quote erfüllt: Glasfaser kommt in sechs Wertinger Ortsteile

Die Glasfaser kommt: LEW Telnet erschließt sechs Wertinger Ortsteile sowie Laugna mit Glasfaserleitungen bis in die Haushalte. Die Firma verlängert die Option auf kostenfreien Hausanschluss bis Ende Dezember.

Die Vorvermarktung war erfolgreich, schreibt unserer Zeitung die Firma LEW: Mehr als 35 Prozent der Haushalte in den Wertinger Ortsteilen Hohenreichen, Prettelshofen, Hirschbach, Bliensbach, Rieblingen und Geratshofen sowie in Laugna haben sich bei der seit Oktober laufenden Vorvermarktung für ein LEW-Highspeed-Produkt und damit für einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss entschieden. Damit steht fest: Das Unternehmen wird diese Bereiche flächendeckend mit Glasfaser erschließen. „Wir freuen uns über dieses positive Ergebnis“, sagt Jörg Steins, Geschäftsführer von LEW TelNet. „Damit auch Unentschlossene noch die Chance auf Anbindung an schnelles Internet haben, verlängern wir das Angebot für einen kostenfreien Glasfaserhausanschluss um einen Monat. Glasfaser ist die Zukunft, sie ist schnell, nachhaltig und hat fast unbegrenzte Übertragungskapazität.“

Auch der Bürgermeister Wertingens freut sich

„Der Glasfaserausbau ist ein Meilenstein für unsere Stadt“, sagt Willy Lehmeier, Erster Bürgermeister von Wertingen, und rät allen Bürgerinnen und Bürgern, sich einen Glasfaserhausanschluss zu sichern: „Schnelles Internet ist für die Digitalisierung entscheidend und für jeden Einzelnen wichtig, ob für Beruf, Lernen oder für die Freizeit. Und wer selber gar nicht so sehr auf das Internet angewiesen ist – ein Glasfaserhausanschluss wertet jede Immobilie auf.“

„Die Glasfaserinfrastruktur in unserer Gemeinde wird ein gutes Stück weiterwachsen, und Gebäude werden nun direkt mit dem Anschluss an die Zukunft erschlossen. Das ist für uns ein wichtiger Standortfaktor und ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung unserer Kommunen“, sagt Laugnas Bürgermeister Johann Gebele.

Mit Verlängerung der Vorvermarktungsphase in den sechs Wertinger Ortsteilen und in Laugna bietet LEW nun noch bis 31. Dezember die Option für den kostenlosen Glasfaserhausanschluss an – bei Buchung eines LEW-Highspeed-Produkts. Danach fallen höhere Anschlussgebühren an: Knapp 400 Euro bis zum Abschluss der Bauarbeiten, danach deutlich mehr. Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.lew-highspeed.de. Für einen Online-Abschluss gewährt LEW Telnet einen Bonus in Höhe von 40 Euro. Zudem erhalten LEW-Kundinnen und -Kunden eine Gutschrift von bis zu 150 Euro.

Die Technologie sei zukunftssicher, verspricht LEW

Durch die direkte Glasfaseranbindung stehen Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Das entspricht in etwa der zehn- bis 20-fachen Geschwindigkeit im Vergleich zur Verbindung über die bestehende Telefonleitung. Die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in den Wertinger Ortsteilen und Laugna werden nun bei LEW in den Ausbauplan der verschiedenen Glasfaserprojekte eingetaktet. Nach aktuellem Stand ist der Baustart für 2024 vorgesehen. (AZ)