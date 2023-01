Wertingen/Roggden

vor 21 Min.

Das bedeutet die geplante Übernahme für Creaton in Wertingen

Creaton und sein derzeitiger Besitzer Terreal sollen in den Besitz des österreichischen Konzerns Wienerberger übergehen – sofern das Kartellamt grünes Licht gibt.

Plus Der Dachziegelhersteller Creaton soll in die Hände des österreichischen Baustoff-Konzerns Wienerberger übergehen, sofern das Kartellamt zustimmt. Diese Strategie wird verfolgt.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Beim Ziegelwerk in Wertingen verhält es sich ein wenig wie bei dem bekannten Kinderbild, bei dem ein Fisch kurz davor ist, von einem größeren Fisch und dieser wiederum von einem noch größeren Exemplar gefressen zu werden. Noch vor wenigen Jahrzehnten, im Jahr 1992, fusionierten die Josef Berchtold GmbH und die Ernst Ott GmbH & Co. KG zur Creaton Berchtold & Ott GmbH. Vor zwei Jahren kaufte dann der französische Konzern Terreal Creaton. Und jetzt steht Creaton kurz davor, in einem noch größeren Konzern aufzugehen: Der österreischische Dachspezialist und Baustoffkonzern Wienerberger steht kurz davor, Terreal und damit große Teile von Creaton zu übernehmen. Dafür braucht es nur noch die Zustimmung des Bundeskartellamts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen