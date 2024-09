So läuft der Schulanfang an der Grundschule Wertingen

Die Grundschule Wertingen startet am Dienstag, 10. September, mit 21 Klassen in das neue Schuljahr. 16 Klassen gibt es an der Stammschule Wertingen, davon vier Ganztagsklassen (1a/2a, 1b/2b, 3a und 4a). An der Außenstelle Binswangen werden drei jahrgangsgemischte Klassen (1e/2e, 1h/2h, 3e/4e) unterrichtet und an der Außenstelle in Gottmannshofen zwei (1d/2d, 3d/4d). Darüber informiert die Grundschule in einer Mitteilung. Weitere Infos rund um die erste Schulwoche:

Unterrichtsbeginn und -ende in der ersten Schulwoche für die Klassen 2 bis 4: Der Unterricht für die zweiten bis vierten Klassen beginnt am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr und geht bis 11.20 Uhr. Von Mittwoch, 11. September, bis Freitag, 13. September, endet der Unterricht der Halbtagesklassen 2 bis 4 um 12.10 Uhr. Der Unterricht in den Ganztagsklassen findet am Dienstag bis 11.20 Uhr, am Mittwoch und am Donnerstag bis 15.25 Uhr mit Mittagessen statt. Am Freitag endet der Unterricht für die Ganztagsklassen um 12.10 Uhr.

Für die ersten Klassen gelten am ersten Schultag folgende Regelungen:

Wertingen: Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern ist in der Pausenhalle der Grundschule Wertingen. Zwischen 8.30 und 10.30 Uhr sind die Klassen 1a, 1b und 1c an der Reihe, zwischen 9 und 11 Uhr die Klassen 1f und 1g. Der Elternbeirat lädt die Eltern in das Elterncafé im Foyer der Stadthalle ein. Das Team der Mittagsbetreuung sowie der Elternbeirat werden sich dort vorstellen.

Außenstelle Binswangen: Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern ist um 8.45 Uhr im Eingangsbereich des Schulhauses. Der erste Schultag endet um 10.45 Uhr.

Außenstelle Gottmannshofen: Treffpunkt für die Kinder mit ihren Eltern ist um 8.45 Uhr im Eingangsbereich des Schulhauses. Der erste Schultag endet um 10.45 Uhr.

Unterrichtsende in der ersten Schulwoche für die Erstklässler: Der Unterricht für die ersten Klassen im Halbtag endet von Mittwoch, 11. September, bis Freitag, 13. September, um 11.20 Uhr.