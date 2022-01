Vandalen beschädigen Wasserhahn - Wasser fließt in Keller

Der Keller eines Wertinger Einfamilienhauses muss nach der Tat ausgepumpt werden. Auch ein Feuerlöscher wird geklaut.

Im Zeitraum von Dienstag, 4.Januar, 22 Uhr bis Mittwoch, 5. Januar, 6.45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter mutwillig den Außenwasserhahn eines Einfamilienhauses in der Wertinger Straße in Geratshofen. Das auslaufende Leitungswasser floss teilweise durch ein Kellerfenster in einen Kellerraum, der daraufhin ausgepumpt werden musste.

In Wertingen wird auch ein Feuerlöscher geklaut

Bislang unbekannte Diebe entwendeten außerdem im Zeitraum von Samstag, 1. Januar bis Mittwoch, 5. Januar aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Mühlgasse in Wertingen einen Feuerlöscher und legten diesen halb entleert auf einem benachbarten Kirchengrundstück ab.

Zur Schadenshöhe dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizeistation Wertingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)