Wertingen

17:30 Uhr

Wie ticken die Wertinger „Spaziergänger“?

720 Personen zählt die Wertinger Polizei am Montag, die kreuz und quer durch Wertingen laufen. Die Stimmung ist ruhig, die Teilnehmer kommen aus allen Altersgruppen. Zahlreiche Spaziergängerinnen und Spaziergänger haben mit uns gesprochen.

Plus Immer montags ziehen Leute etwa eine Stunde lang durch die Zusamstadt. Die Spaziergänge sind eindeutig politisch, eine klare Struktur oder ein Ziel gibt es aber nicht. Wir sind einen Abend mitgelaufen – das haben wir erlebt.

Von Benjamin Reif

Die deutschlandweit stattfindenden „Spaziergänge“ sind in aller Munde. Auch in Wertingen und Dillingen finden sie seit Monaten statt und haben derzeit Zulauf. Auf Facebook bewirbt sie die Gruppe „ Corona Rebellen Dillingen/Donau“, dort werden auch regelmäßig Videos eingestellt. Wir sind am Montag mitgelaufen und haben mit zahlreichen Personen gesprochen. Nachfolgend finden sich unsere Impressionen.

