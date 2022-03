Wertingen

Wer will Stadtführer in Wertingen werden?

Plus Cornelius Brandelik ist einer von sechs Stadtführern. Das Team sucht nun Verstärkung und bietet einen Infoabend an. Im Gespräch berichtet Brandelik über Besonderheiten in Wertingen und die letzte Hinrichtung.

Von Elli Höchstätter

Das Höbelhäusle, das arme Sünderglöckchen oder das Verlies im Schloss. Zu all diesen Dingen in Wertingen kennt Cornelius Brandelik spannende Geschichten. Brandelik ist einer von sechs Stadtführern in Wertingen. Nun sucht das Team Verstärkung und bietet aus diesem Grund eine Informationsveranstaltung rund um dieses Ehrenamt an. Diese findet am Montag, 28. März, um 19.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal im Erdgeschoss des Schlosses statt. Wir wollten von Brandelik wissen, wer Stadtführungen in Wertingen bucht und welches seine persönlichen Lieblingsorte sind.

