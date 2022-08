Wertingen stimmt sich auf das Gitarrenfestival ein

Das letzte Konzert auf dem Stadtfest macht bereits Appetit auf das nächste große Musik-Event in der Zusamstadt im Oktober.

Auch wenn das „11. Gitarrenfestival Wertingen“ erst am zweiten Oktoberwochenende stattfindet, haben die Verantwortlichen des gleichnamigen Fördervereins als Appetithappen schon jetzt ein international renommiertes Quartett nach Wertingen geholt. Eine der beiden Bühnen des Wertinger Stadtfests bot dem ausgezeichneten Hammondorgelspieler Raphael Wressnig sowie Drummer Eric Cisbani neben Gitarrist Enrico Crivellaro und Sängerin Gisele Jackson einen ganz eigenen Rahmen für deren Auftritt. Mit dem ersten Ton bewiesen die vier ihre Professionalität auf der Bühne, egal wie klein oder groß diese sein mag.

In 17 Stunden nach Wertingen

Raphael Wressnig berichtete von einer großen Bühne in Rumänien, die sie zuletzt bespielt haben: „Wir sind heute Nacht nach 17 Stunden Fahrt mit dem Tourbus in Wertingen angekommen.“ Zunächst hätten alle erst mal gut im Hotel geschlafen, sagte er mit einem Lächeln. „Doch das, was ich heute von hier gesehen habe, ist wunderbar.“

Gitarrenfestival Nur ein kleines Tablett benötigt Tontechniker Hartmut Welz, selbst Mitglied im Förderverein Gitarrenfestival Wertingen, um die Klänge von Raphael Wressnig & The Soul Gift Band samt Sängerin Gisele Jackson zu kontrollieren und zum Wohlklingen zu bringen. Die Musiker und Sängerin der Raphael Wressnig & The Soul Gift Band stellten sich für ein Foto für den „Förderverein Gitarrenfestival Wertingen“ zusammen: (von links) Bluesgitarrist Enrico Crivellaro, Drummer Eric Cisbani, Sängerin Gisele Jackson, Hammondorgelspieler Raphael Wressnig sowie vom „Förderverein Gitarrenfestival Wertingen“, stellvertretende Vorsitzende Angelika Stegmair und Vorsitzender Frieder Brändle. Foto: Ulrike Hauke

Auf der Bühne wollten sie die Musik des Soul, Funk und Blues zum Klingen bringen. Geholfen hat ihnen dabei Hartmut Welz, Mitglied des Wertinger Fördervereins und von Beruf erfahrener Tontechniker. Dank neuester digitaler Technik wachte er darüber, dass die vier rings um die Bühne gut zu hören waren.

Menschen für die Gitarrenmusik begeistern

Frieder Brändle, seit Anfang dieses Jahres Vorsitzender des Fördervereins für das Gitarrenfestival Wertingen, und seine Stellvertreterin Angelika Stegmair waren mit Johannes Tonio Kreusch, dem künstlerischen Leiter des Festivals, einer Meinung, als dieser versprach: „Mit dem Spiel von Bluesgitarrist Enrico Crivellaro sowie einer Vielfalt an Gitarrenmusik wollen wir Menschen für und mit Gitarrenmusik begeistern.“

Seit Anfang des Jahres führt ein neues Vorstandsteam den Förderverein für das Wertinger Gitarrenfestival: (von rechts) Vorsitzender Frieder Brändle und seine Stellvertreterin Angelika Stegmair. Erstes Event war das Abschlusskonzert beim Stadtfest, als Einstimmung auf das Gitarrenfestival im Oktober. Foto: Ulrike Hauke

Brändle erklärte hierzu: „Die Gitarre ist eines der vielseitigsten Instrumente überhaupt. Die Facetten Blues und Soul dürfen wir hier authentisch erleben.“ Er schwärmt: „Die vielen anderen musikalischen Schätze, die die Gitarre bietet, lohnen, entdeckt, gefördert und als kulturelle Bereicherung nach Wertingen geholt zu werden.“ Dies sei ein Grund, dass der Förderverein des Festivals weiterhin die Musik der Gitarre auf hohem Niveau in Wertingen zu Gehör bringen möchte. „Wir wollen die Arbeit von Bärbel Schön als langjährige Vorsitzende des Vereins und Initiatorin des Gitarrenfestivals Wertingen weiterführen.“

Kreusch, selbst renommierter Musiker, hat gute Kontakte zur Szene und kennt Raphael schon lange. "Mit ihm und seinen Leuten sowie deren Musik wollen wir auch neues Publikum für unser elftes Gitarrenfestival akquirieren.“ Die Begeisterung des Publikums auf dem Stadtfest auf der kleinen Bühne nahe der Zusaminsel scheint den Organisatoren des Auftritts von Raphael Wressnig Recht zu geben. Denn selbst eine stürmische Gewitterfront zu Beginn des Konzerts konnte die Begeisterung der verbliebenen Zuhörer und Zuhörerinnen nicht bremsen.

Gitarrenfestival ist ein Markenzeichen für Wertingen

Insofern muss den Worten von Bürgermeister Willy Lehmeier über das Konzert auf dem Stadtfest und das bevorstehende Festival nichts mehr hinzugefügt werden: „Für Wertingen ist das Gitarrenfestival ein Markenzeichen geworden." Es gebe dem kulturellen Angebot der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz eigene Note. Lehmeier: "Die klangvolle Erweiterung des Festivals auf dem Stadtfest durch diese starke Soul-Band macht sicher Lust auf mehr.“