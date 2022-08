Wertingen

18:00 Uhr

Nach langer Stadtfest-Pause: Wertingen feiert vier Tage die Gemeinschaft

Kapfer & Kapfer brachten junge und alte Festbesucher auf dem Stadtmühlparkplatz in Stimmung. Das Musikprogramm war dieses Mal sehr vielseitig an den vier Tagen und bot für alle Geschmäcker etwas.

Plus Dabei zeigt sich, welche Beziehung, welcher Verein und welche Tradition noch besteht. Das nächste Stadtfest soll einen ganz neuen Anstrich bekommen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Es sollte ein Stadtfest im Großformat werden - XL. Und es wurde tatsächlich ein ganz besonderes Fest. Eines, das zunächst um ein Jahr verschoben werden musste und jetzt viele Menschen wieder zusammenführte. Eines, das am ersten Abend alle Erwartungen übertraf. Und eines, das in einzelnen Teilen noch diskutiert werden darf. In einem Kopf entstehen an dem verlängerten Festwochenende bereits parallel zum aktuellen Geschehen ganz neue Ideen: Verena Beese, in diesem Jahr im Rathaus hauptverantwortlich für die Organisation, plant bereits das nächste Stadtfest in zwei Jahren. Und da soll so manches noch ganz anders werden. Auch der rein katholische Gottesdienst am Sonntagvormittag stößt auf Kritik.

