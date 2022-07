Wertinger hätten gerne auf Eintrag am Triumphbogen in Paris verzichtet

Plus Durch die gewalttätige Ankunft Napoleons in der Zusamstadt erlebten die Menschen viel Leid. Im heutigen Teil unserer Serie geht es zudem um die beiden Weltkriege, die den Wertingern viel abverlangten.

Im ersten Teil der „Wertinger Kriegsgeschichte“ wurde berichtet, dass Wertingen im Laufe seiner Geschichte mehrmals vollständig zerstört wurde: 1388 im Städtekrieg, 1462 im Markgrafenkrieg und 1646 im Dreißigjährigen Krieg. Verwüstungen dieses Ausmaßes blieben der Zusamstadt in der Folgezeit zum Glück erspart. Dennoch forderten Kriege noch oft einen hohen Blutzoll von Wertingen.