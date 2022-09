Zusamaltheim

vor 5 Min.

Die Ortsdurchfahrt Sontheim wird saniert

Plus Auf der Ortsdurchfahrt Sontheim sollen die Bodenwellen verschwinden. Bürgermeister Stephan Lutz informiert auch über die Bauarbeiten an der Schule.

Von Elli Höchstätter

Wer auf der Ortsdurchfahrt Sontheim unterwegs ist, bekommt ein Gefühl dafür, warum die Straße erneuert werden soll. Derzeit gibt es dort wegen des Schwerlastverkehrs viele Bodenwellen. Doch nun soll der betroffene Straßenabschnitt der Staatsstraße 2027 saniert werden. Darüber informierte Bürgermeister Stephan Lutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Zusamaltheim. "Wir befinden uns gerade in den Vorplanungen", erklärte Lutz auf Nachfrage. Allerdings konnte er bereits berichten, dass im Zuge der Straßenbauarbeiten der Kanal saniert und ein neuer Unterbau für den rund einen Kilometer langen Straßenabschnitt eingebracht wird. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates sollen die Fachleute des Straßenbauamtes erläutern, was genau geplant ist.

