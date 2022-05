Zusamaltheim greift in den Sparstrumpf

Plus Die Kommune Zusamaltheim muss für die Abwicklung des Haushalts 2022 keine neuen Schulden machen. In den nächsten Jahren wird es um das Internet gehen.

Es geht ums Geld der Gemeinde und die Projekte, die angegangen werden sollen. Vor kurzem hat der Gemeinderat Zusamaltheim den Etat festgelegt. Wir haben anschließend Bürgermeister Stephan Lutz zur finanziellen Lage der Kommune, zu den Schulden und den größten Einnahmequellen befragt.