Bei Airbus-Gipfel nicht dabei: Betriebsrat ist erbost

Plus Das Spitzengespräch zwischen Politik und Management über die Zukunft der Jobs bei Premium Aerotec fand ohne Gewerkschaft statt – und das, obwohl Bayern Druck gemacht hat.

Es geht um tausende Arbeitsplätze beim Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec. Allein am Augsburger Standort sind etwa 2800 Frauen und Männer von den radikalen Plänen des Mutterkonzerns Airbus betroffen, nach denen Premium Aerotec zerschlagen und eine große Sparte – die Einzelteilefertigung – womöglich verkauft wird. Käme es dazu, müssten in Augsburg rund 2200 Beschäftigte mit einem neuen Arbeitgeber leben. Betriebsräte befürchten für den Fall einen massiven Job-Abbau und ein langfristiges Ausbluten des Standortes.