ICE-Fahrt ab 12,90 Euro: Bahn senkt Preise für junge Menschen

Die Bahn hat es auf junge Leute abgesehen. Reisende im Alter von bis zu 26 Jahren sollen ICE-Tickets bereits ab 12,90 Euro buchen können.

Die Deutsche Bahn buhlt um junge Kunden und bietet ihnen für den Fernverkehr eine Million ermäßigte Fahrscheine an. Reisende im Alter von bis zu 26 Jahren können sie ab 12,90 Euro für ICE-Fahrten in der zweiten Klasse erwerben, wie ein Unternehmenssprecher am Sonntag in Berlin erläuterte. Der jeweilige Preis hänge von Strecke, Zeitpunkt und Auslastung der Züge ab. Reisen seien dann bis Ende April 2021 möglich.

Zuvor hatte die Zeitung Bild am Sonntag darüber berichtet. Hintergrund der Bahn-Aktion sei die Konkurrenz durch Fernbusse. Junge Leute nutzten die Busse wegen günstiger Preise derzeit häufiger, berichtete das Blatt. Seit der Freigabe des Fernbusmarktes 2013 kämpft die Bahn gegen oft preiswertere Busreiseangebote.

Zuvor hatte die Bahn bereits zweimal innerhalb kurzer Zeit ihre Preise im Fernverkehr gesenkt. Zu Jahresbeginn gab die Bahn die Verringerung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent an ihre Kunden weiter. Diese war Teil des des Klimapaketes der Bundesregierung im Jahr 2019. Dadurch sollten Tickets zum Jahreswechsel um rund zehn Prozent günstiger werden.

Als Teil des Corona-Rettungspakets wurde die Mehrwertsteuer dann erneut von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Die Bahn hatte daraufhin angekündigt, auch diesen Nachlass an ihre Kunden weiterzugeben. Die Preise im Fernverkehr sollten zum 1. Juli um 1,9 Prozent sinken. (dpa/AZ)

