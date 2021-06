IT-Sicherheit

Was Unternehmen gegen Internetkriminelle tun können

Plus Immer mehr Firmen sind Attacken aus dem Netz ausgesetzt. Hacker können großen Schaden anrichten. Ein Programm des Bundeswirtschaftsministeriums soll das ändern.

Von David Holzapfel

In Oberschönegg (Landkreis Unterallgäu) erinnert man sich wohl noch gut an jenen Tag im Mai. Mehreren Mitarbeitern der Molkerei Ehrmann war an einem Dienstagmorgen aufgefallen, dass Unbekannte in das Firmen-Netzwerk eingedrungen waren. In Folge war es unter anderem zu Störungen des E-Mail-Verkehrs und der EDV im Lager gekommen. Außerdem stand die Produktion kurzzeitig still. Zwar fiel der Schaden vergleichsweise überschaubar aus. Doch zeigte der Vorfall dem Unternehmen: Vollkommenen Schutz vor Angriffen aus dem Internet gibt es nicht. Und Ehrmann ist mit dem Problem längst nicht allein.

