Mit immer mehr PS retten wir das Klima nicht

Applaus!!!! Endlich - endlich - spricht jemand Klartext auch in den Medien. Dieser Kommentar ist überfällig und eine Auszeichnung wert.

Die jungen Wähler, die kürzlich eine klares Signal für den Klimaschutz gesetzt haben, sind auf dem richtigen Weg - doch eines haben sie noch nicht begriffen: Es nützt nämlich nichts, mit gutem Gewissen der Partei die Stimme zu geben, die klare Vorstellungen zum Klimaschutz hat, und dann wieder ins Auto zu steigen und Vollgas zu geben. Ob das nun mit einem SUV geschieht oder mit einem Durchschnittsauto, ist dabei letztlich unerheblich, wenngleich natürlich der Verbrauch und der Schadstofffaktor bei einem sinnlos aufgedonnerten "Privatpanzer" gegenüber einem vernunftbetonten Klein- oder Mittelklassewagen ungleich höher ist, wie der Kommentar auch deutlich macht.

Es ist schon lange erwiesen, das vernünftige Fahrweise ohne Vollgas und mit Einhalten aller Verkehrsregeln deutlich weniger Schadstoffe in die Umwelt pustet als "volles Rohr" mit vollem Ausfahren der Gänge (und damit zwangsläufiger Tempoüberschreitung bei den heutigen PS-Monstern). Erst wenn auch die Einsicht, dass man an der Ampel nicht wie ein Irrer losbrettern muss, in den Köpfen angelangt ist, wird das Engagement für Klimaschutz glaubwürdiger und auch vollständiger. Dass eine solche Einsicht in den Köpfen der typischen SUV-Klientel im mittleren Alter, die sich auf ihrem übermotorisierten "hohen Ross" teils jenseits von Gut und Böse gebärden, jemals ankommt, ist zu bezweifeln...

Den ersten Schritt müssen daher - wie es klar formuliert wurde - die Autohersteller machen und das abartige PS-Rüsten beenden. Wer 150 PS in einem Kleinwagen braucht oder teils weit über 300 in einem SUV, hat absolut nichts begriffen - wie bisher ganz offensichtlich auch die Autohersteller.

Und schon werden auch bei der Elektromobilität wieder althergebrachte Werbemechanismen zitiert: "Geht an der Ampel ab wie eine Rakete" - Aha. Macht zwar keinen Dreck mehr, aber wozu muss eine Auto an der Ampel abgehen wie eine Rakete...? Parallel zur Elektromobilität muss auch endlich Schluss sein, mit solch althergebrachten Raser-Parolen zu werben, die in den vergangenen Jahrzehnten zusammen mit dem PS-Rüsten zu der heutigen irren Situation auf den Straßen geführt haben.

Antworten Melden Permalink