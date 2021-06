Das rastlose Genie wird 50: Wer ist Elon Musk wirklich?

Plus Er ist ein Unternehmer mit einem enormen Innovationsdrang. Jetzt wird Elon Musk 50 Jahre alt – und versteckt seine Persönlichkeitsstörung nicht mehr.

Als Elon Musk zum ersten Mal bereit war, einem Journalisten umfassend Einblicke in sein Innerstes zu gewähren, stellte er seinem späteren Biografen Ashlee Vance eine seltsame Frage: „Glauben Sie, dass ich verrückt bin?“ Der Reporter wusste nicht, was er antworten sollte und schwieg. Das war klug. Später sollte der Wirtschaftsjournalist erkennen, dass Musk ihn einer Prüfung unterzog, um herauszufinden, ob er seinem Gesprächspartner trauen kann.