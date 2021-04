Union will Wirecard zur Falle für Olaf Scholz machen

Die Union wird von einem Machtkampf erschüttert. Lachender Dritter ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Nun soll seine Rolle bei der Wirecard-Pleite ans Licht.

Nach dem Geschmack von CDU und CSU ist Finanzminister Olaf Scholz von der SPD bisher viel zu gut durch den Wirecard-Skandal gekommen. Obwohl die ihm unterstellte Finanzaufsichtsbehörde Bafin einen Fehler nach dem anderen machte und dafür mitverantwortlich ist, dass Kleinsparer enorm viel Geld verloren, ist die Affäre am Kanzlerkandidaten der Genossen bislang spurlos vorbeigezogen.

Die Union hat sich vorgenommen, das zu ändern. Entlastung kann sie gut gebrauchen, weil sich ihre Vorkämpfer Markus Söder und Armin Laschet ein filmreifes Duell um die Macht liefern. „Wir erleben einen Finanzminister, der bei der Aufklärung auf der Bremse tritt. Wir bräuchten jemanden, der auf das Gaspedal tritt“, sagte der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer am Mittwoch in Berlin. Hauer ist Obmann der Union im Untersuchungsausschuss zum Skandal um den Finanzkonzern aus Aschheim bei München.

Die unrühmliche Rolle der Scholz-Vertrauten

Die Liste der Verfehlungen ist lang und Scholz ist an vielen zumindest indirekt beteiligt. Einige Beispiele: Scholz‘ Staatssekretär Jörg Kukies (SPD) entwirft im vergangenen Jahr Pläne, wie er das damals unmittelbar vom Konkurs bedrohte Skandalunternehmen mit Geldern aus den Corona-Hilfen retten kann. Eben jener Kukies wollte auch die staatseigene KfW-Bank dazu bringen, Wirecard noch einmal mit einem Kredit aus der Klemme zu helfen – wohlgemerkt einen Tag vor der Pleite im Juni 2020. Und der Staatssekretär war auch zur Geburtstagsfeier von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in die Firmenzentrale gefahren als schon Sonderprüfungen der Bücher liefen.

Ist noch Geld bei Wirecard da? Die Olaf Scholz unterstellte Finanzaufsicht Bafin sah dem Treiben bei Wirecard arglos zu.

Ein weiterer Staatssekretär des Finanzministers, Wolfgang Schmidt, lobbyierte für den Zahlungsdienstleister in China. Der enge Vertraute von Olaf Scholz will sich aber nicht mehr daran erinnern können, wie oft er mit seinem Chef über das Unternehmen gesprochen hat. „Scholz war über alle Vorgänge informiert, er steht damit im Zwielicht“, sagte CSU-Finanzexperte Hans Michelbach. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses.

Der folgenreichste Fehler ist für Michelbach und Hauer das Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, dass die Finanzaufsicht im Februar 2019 verhängte. Damit sollte Spekulationen gegen das Papier der Riegel vorgeschoben werden, um das Unternehmen zu schützen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Bedingungen für ein solches Verbot gar nicht gegeben waren. Die Bundesbank war dagegen und auch die Schutzstelle an der Frankfurter Börse.

Olaf Scholz soll stundenlang gegrillt werden

Scholz‘ Ministerium billigte dennoch den schweren Eingriff in den Finanzmarkt. „Mit diesem Gütesiegel sind viele Kleinanleger eingestiegen. Das hat sie Milliarden gekostet“, beklagte Michelbach. In der nächsten Woche will er den Finanzminister zusammen mit seinen Kollegen im Untersuchungsausschuss ausquetschen. Die Abgeordneten haben sich mehrere Stunden Zeit dafür reserviert.

Insgesamt sind durch die Pleite in Folge des Wirtschaftsskandals 22 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet worden. Die Gläubiger haben knapp 12,5 Milliarden beim Insolvenzverwalter angemeldet, die er ihnen zurückbeschaffen soll. Doch die Hoffnung darauf tendiert gegen Null. Der einstige Dax-Konzern hatte wenig Substanz und viele Scheinbuchungen in der Bilanz. Die Summe von 1,9 Milliarden Euro ging verloren, wurde der Firma entzogen oder existierte nie. Ex-Vorstandsvorsitzender Braun sitzt bei Augsburg in Untersuchungshaft, sein Compagnon Jan Marsalek ist flüchtig.

