vor 16 Min.

Hochwasserkatastrophen in Deutschland: Was der Klimawandel kosten könnte

Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat extrem hohe Schäden verursacht. Die Wassermassen zerstörten komplette Häuser, wie in Erftstadt bei Köln.

Plus Die Hochwasser im Deutschland kosten den Versicherern zufolge Milliarden Euro. Experten rechnen damit, dass extreme Wetterereignisse zunehmen. Das hat Folgen für die Beiträge.

Von Susanne Klöpfer

Die Wassermassen schießen regelrecht durch die Orte, fluten Keller und Häuser, die Wucht des Hochwassers reißt Autos mit sich und Menschen versuchen sich vor den Fluten zu retten. Diese Szenen, die sich Mitte Juli bei den Hochwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch Bayern abgespielt haben, wirken apokalyptisch. Mindestens 170 Menschen hat die Katastrophe durch das Tief „Bernd“ das Leben gekostet. Was bleibt, ist Schlamm, unbewohnbare Häuser, Hausrat, der sich in den Straßen stapelt und die Fassungslosigkeit. Es ist die schwerste Hochwasserkatastrophe seit Jahrzehnten in Deutschland.

